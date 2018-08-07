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07.08.2018, 12:58

Все по закону: почему женщину-военную не взяли на курсы офицеров

Все по закону: почему женщину-военную не взяли на курсы офицеров - Фото
Полина Кравченко (фото - Полина Кравченко/Facebook)

Военнослужащая мотопехотной бригады Полина Кравченко не смогла поступить на программу "Офицер за год", как и другие женщины-военные

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Военнослужащая не смогла поступить в Нацакадемию Сухопутных войск им. Сагайдачного во Львове на программу "Офицер за год" якобы из-за гендерного неравенства. Об этом она сообщила у себя в Facebook.

Полина Кравченко служит по контракту в одной из мотопехотных бригад ВСУ, уточняет издание Заборона. В приемной комиссии ей подтвердили требования для кандидатов на программу: быть военнослужащим возрастом до 40 лет, иметь высшее образование и соответствовать по состоянию здоровья. 

Уже в академии Кравченко отказали и, как она утверждает, из-за гендерного неравенства: "Мы пытались апеллировать к закону о гендерном равенстве, но это не помогло. Сказали, только если министр обороны лично разрешит, тогда нас допустят на программу". 

Как пояснил LIGA.net пресс-секретарь академии Антон Миронович, девушке действительно отказали, как и остальным женщинам, которые пробовали подаваться.

Причина в том, что программа экспериментальная, и в этом году будут готовить только командиров механизированных и артиллерийских взводов. По закону, в Украине женщины-военнослужащие все еще не могут быть назначены на такую должность.

Программа новая и требования еще "сырые", потому в условиях приема указывать на этот момент не стали, объяснил Миронович. 

В армии служат 25 тысяч военнослужащих-женщин, сообщала ранее украинская служба ВВС. Из них больше трех тысяч - офицеры.

Только в 2016 году для женщин стали доступными около ста специальностей рядового, сержантского и старшинского состава. Раньше они могли быть только медиками, связными, бухгалтерами, деловодами и поварами. В военные лицеи женщины все еще не могут поступать и ряд должностей для них закрыт. 

В этом году впервые на параде ко Дню независимости будет идти коробка женщин-военнослужащих. 

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Теги: офицер, Национальная академия сухопутных войск Сагайдачного, военные-женщины
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