ВСУ испытывают роботизированный огневой комплекс Охотник - видео

Фото: правительственный портал

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После испытаний беспилотник передадут на вооружение украинской армии

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В Государственном научно-испытательном центре ВСУ в Чернигове начали испытания роботизированного обзорно-огневого комплекса Охотник (Мисливець). Об этом сообщает правительственный портал.

Согласно сообщению, военные проверят возможности беспилотника преодолевать препятствия, решать инженерные, технические, огневые, разведывательные и медицинские задачи.

По данным разработчиков, Охотник может быть вооружен пулеметом, автоматическим гранатометом, пушкой, противотанковым ракетным комплексом.

После испытаний его передадут на вооружение украинской армии.

Как сообщает национальный информационный портал "Тиск", комплект разработан компанией Конструкторское бюро Роботикс. Ранее он успешно прошел ряд испытаний на полигонах и в зоне АТО.

ТТХ РСВК-М2:

• габариты: длина 2м, высота 0,7м, ширина 1,25м.

• скорость: 0-10 км/год.

• двигатель: електрические, 6 шт * 800 Вт.

• запас хода: 15-20 км (в зависимости от поверхности)

• время автономной работы без подзарядки (в статике): 36 ч.

• Радиус видеоконтроля и управления: 1,5 км (опционально – 3 км)

• канал управління та передачі даних: цифровий, захищений

• может двигаться по воде

• количество камер – 3: 2 камери управления, 1 камера прицеливания

• оснащен тепловизором

• имеет инфракрасную подсветку для движения в темноте

• вооружение: НСВТ 12,7 (имеет возможность к оснащению АГС, ПТРК, ПКТ).

Видео: Национальный информационный портал "Тиск"

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