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18.07.2018, 13:00

"Вы оба жалкие": потерявший детей в МН17 написал Путину и Трампу

"Вы оба жалкие": потерявший детей в МН17 написал Путину и Трампу - Фото
Фото: Getty Images

У семьи Энтони Маслина из Австралии в июле 2014 года над Донбассом, когда был сбит лайнер рейса МН17, погибли дети Мо, Эви и Отис, и их дедушка

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Австралиец Энтони Маслин, который с супругой потерял троих детей в трагедии Боинга рейса МН17 в небе над Донбассом, написал в Facebook открытое письмо американскому президенту Дональду Трампу. Сделал он это после того, как хозяин Белого дома встретился в Хельсинки тет-а-тет с российским лидером Владимиром Путиным и получил шквал критики за то, что говорил и не говорил на совместной пресс-конференции.

Приводим перевод всего письма:

"Мистер Трамп, вы изобрели термин и много говорили о "фейковых новостях". Но давайте попробуем поговорить о том, что не фейк... Давайте назовем это неоспоримыми фактами.

Пассажирский самолет рейса МН17 был сбит - были убиты 298 невинных человек - это неоспоримый факт.
Самолет сбили российской ракетой - это неоспоримый факт.
Это убило наших троих прекрасных детишек и их дедушку, это разрушило нашу жизнь и много других жизней - это неоспоримый факт.
Это случилось четыре года назад - это неоспоримый факт.
Это сделал человек, чью задницу вы только что расцеловали: тот, кто продолжает врать об этой трагедии - это также неоспоримый факт.

Поэтому вам не нужно ничего искать; неопровержимое означает что-то, что невозможно отрицать или опровергнуть.

То, что я чувствую к вам обоим - это не гнев, а что-то гораздо хуже.
Это жалость.
У вас нет сострадания к ближнему, и вы явно не имеете понятия, что такое любовь.
У вас нет ничего этого".

В 2016 году у этой пары родилась дочь.

Смотрите видео: "Самолет? Какой самолет? Не понимаю, о чем вы": Путин об MH17

Boeing 777 авиакомпании Malaysia Airlines рейса МН17 Амстердам-Куала-Лумпур был сбит 17 июля 2014 года в Донецкой области на подконтрольной боевикам территории. Погибли все 298 человек на борту. Пассажирами рейса были граждане 10 стран, большинство погибших (196 человек) - граждане Нидерландов.

24 мая 2018 года следствие обнародовало первые выводы: МН17 ракетой 1986 года выпуска сбил Бук 53-й бригады армии РФ (Курск). Австралия и Нидерланды официально обвинили РФ в катастрофе, Малайзия воздержалась от обвинений.

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Теги: евросоюз, война в донбассе, письмо, MH17, боинг, родственник
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