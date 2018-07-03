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03.07.2018, 11:43

Выехать с ребенком за границу можно без согласия второго родителя

Выехать с ребенком за границу можно без согласия второго родителя - Фото
Фото: iStock/Global Images Ukraine

Рада утвердила новые правила, согласно которым для выезда с ребенком на срок до месяца не нужно будет согласие второго родителя

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Верховная Рада разрешила детям ездить за границу без согласия одного из родителей. Соответствующие изменения в законы по поводу создания экономических условий для защиты прав детей во втором чтении и в целом проголосовали 230 депутатов. Об этом сообщает корреспондент LIGA.net.

Предусмотрено, что тот из родителей, с кем после развода остался ребенок, сам решает вопрос о его выезде за границу на срок не более месяца.

Если ребенок выезжает за границу на дольше, чем на месяц, то родитель, с которым живет ребенок, может также не получать разрешение, если второй родитель задолжал алименты больше, чем за четыре месяца.

Родителю, с которым ребенок не живет, для поездки с ребенком за границу нужно нотариально заверенное согласие другого родителя. Если ему такого согласия не дают, можно обратиться в суд, если нет задолженностей по алиментам. 

Министр юстиции Павел Петренко пояснял, что это вполне европейская практика, которая даст возможность ребенку отдохнуть или пройти курс лечения, не страдая от развода родителей. 

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Теги: ребенок, алименты, разрешение на выезд за границу, развод
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