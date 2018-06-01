Вышинский отказался от паспорта Украины, просит у Путина "защиты"

Кирилл Вышинский (фото - скриншот видео)

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Сегодня в Апелляционном суде Херсона проходит судебное заседание по делу о возможной государственной измене главного редактора РИА Новости Украина

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Главный редактор РИА Новости Украина Кирилл Вышинский во время судебного заседания в Херсоне заявил, что отказывается от украинского гражданства. Об этом сообщает Hromadske.ua.

Вышинский обратился к президенту РФ Владимир Путину за защитой.

"Я обращаюсь к президенту Порошенко, которого знаю лично и с которым мы сделали несколько добрых дел. Я заявляю об отказе от украинского гражданства, с этой минуты считаю себя только гражданином РФ. Я обращаюсь к президенту Путину с просьбой о предоставлении мне правовой защиты и принятии мер для моего освобождения", - сказал Вышинский.

15 мая 2018 года в Киеве СБУ совместно с прокуратурой Крыма провели обыски в офисе и месту жительства руководства РИА Новости Украина, где . Там считают, что РФ использовала издание в информационной войне против Украины. Вышинский был задержан по подозрению в госизмене, у него нашли два паспорта – украинский и российский.

Главное следственное управление Следственного комитета России возбудило уголовное дело по факту задержания Вышинского. Сам Вышинский, заявил его адвокат, с выдвинутым подозрением не согласен.