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06.07.2018, 17:21

Вышинскому сообщили о новом подозрении из-за найденного пистолета

Вышинскому сообщили о новом подозрении из-за найденного пистолета - Фото
Кирилл Вышинский

Руководителя РИА-Новости теперь подозревают в госизмене и незаконном хранении огнестрельного оружия

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Задержанному руководителю РИА Новости-Украина и подозреваемому в госизмене Кириллу Вышинскому предъявили еще одно обвинение - незаконное приобретение, хранение огнестрельного оружия и боеприпасов. Об этом сообщила пресс-секретарь генерального прокурора Лариса Сарган.

Во время обысков в арендованном индивидуальном банковском сейфе Вышинского нашли пистолет и патроны к нему. Экспертиза показала, что это самозарядный нарезной пистолет модели FN Browning M1906.

Ранее Вышинскому уже выдвинули подозрение в государственной измене, с которым он не согласился

15 мая в Киеве СБУ совместно с прокуратурой Крыма провели обыски в офисе и месту жительства руководства РИА Новости-Украина. Там считают, что РФ использовала издание в информационной войне против Украины. Руководитель портала Кирилл Вышинский задержан по подозрению в госизмене.

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Теги: подозрение, кирилл вышинский, РИА-Новости
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