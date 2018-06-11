"Я не проиграл и пощады не прошу": Сенцов ответил режиссерам в РФ

Сенцов Олег Фото: facebook

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Правозащитница обнародовала ответ украинского политзаключенного на сообщение о том, что артисты в РФ записали ролик в его поддержку

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Украинский кинорежиссер Олег Сенцов, который незаконно удерживается в колонии РФ и голодает уже 29 день, написал письмо-ответ на видеоролик российских артистов в его поддержку. Об этом сообщила в совем Facebook российская правозащитница Зоя Светова.

По ее словам, письмо датировано 7 июня. Это ответ на ее сообщение украинскому режиссеру о том, что известные актеры и режиссеры РФ записали ролик в его защиту, где озвучивают его рассказы.

Сенцов написал, что ни с режиссером Андреем Звягинцевым, ни с публицистом и главой отделения правозащитной организации Мемориал в Республике Карелия Юрием Дмитриевым он лично не знаком и ему сложно поверить в то, что люди, которыми он восхищается, читают его детские рассказы и плачут над некоторыми.

"Скажи ему (Звягинцеву - ред.) от меня большой привет, слова признания его несомненного таланта и моего уважения. И отдельное спасибо за это письмо. Только добавь, что зря он изобразил меня жертвой, нуждающейся в пощады победителя. Я не проиграл и пощады не прошу", - написал политзаключенный, уточнив, что "хорошо понимал, на что шел, за что оказался здесь (в колонии РФ - ред.) и ни о чем не жалею".

"И отвечу ему словами д'Артаньяна из советского фильма: "Посмотрим, кто у чьих ботфортов в конце концов согнет свои колени", - резюмировал он.