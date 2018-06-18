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18.06.2018, 14:14

Запад в 94-м требовал от Украины сложить ядерное оружие - Кравчук

Запад в 94-м требовал от Украины сложить ядерное оружие - Кравчук - Фото
Леонид Кравчук (фото - Александр Перевозник/LIGA.net)

Первый президент рассказал, что администрация США заявила: "Если не выведете боеголовки из Украины, начнется не просто давление, а блокада страны"

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Запад фактически поставил Украине ультиматум в начале 1990-х: либо страна подписывает Будапештский меморандум о своем ядерном разоружении, либо будет изолирована санкциями. Об этом Украинской правде сообщил первый президент Украины Леонид Кравчук.

По словам Кравчука, главными на тех переговорах были тогдашние президент США Билл Клинтон и вице-президент Альберт Гор, которые "заявляли, что Украина должна сложить ядерное оружие", потому что "все те ракеты были направлены на США" и становились опасными из-за физического старения.

"Они не просто приехали, а требовали. Они сказали: если вы не выполните задание вывести боеголовки из Украины, начнется не просто давление, а блокада Украины" <...> Мы были бы изолированы. Санкции, блокада - это было прямо сказано", - подчеркнул он, добавив, что "Европа их поддержала в этом плане".

Меморандум подписали в 1994 году четыре страны - Украина, США, Британия и РФ. Подпись украинской стороны обеспечил второй президент Леонид Кучма.

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Ранее министр иностранных дел РФ Сергей Лавров заявил, что путинская РФ "не нарушила" меморандум, так как Крым аннексировала без угроз и применения ядерного оружия. При этом в тексте самого документа речь идет о следующем: "РФ, Великобритания и США подтверждают свое обязательство воздерживаться от угрозы силой или ее применения против территориальной целостности или политической независимости Украины, и никакое их оружие никогда не будет использоваться против Украины, кроме целей самообороны или любым другим образом в соответствии с Уставом ООН".

В начале июня 2018 года секретарь СНБО Александр Турчинов заявил, что в условиях гонки ядерных вооружений России, США, Китая и других стран приоритетом Украины должно стать создание "мощного оружия сдерживания".

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Теги: Леонид Кравчук, ядерное оружие, договоренность, ультиматум, будапештский меморандум
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