"Чтобы воочию увидели": глава МИД Норвегии прибыла в Донбасс

Инэ Серейде в сопровождении заминистра иностранных дел Украины и украинского посла в Норвегии поехала на восток Украины

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Сегодня, 5 сентября, министр иностранных дел Норвегии Инэ Серейде прибыла в Донбасс. Об этом сообщает МИД Украины.

"Впереди много встреч. Важно, чтобы наши друзья воочию увидели последствия продолжающейся вооруженной агрессии РФ против Украины", - говорится в сообщении министерства.

Отмечается, что норвежского министра сопровождают заместитель министра иностранных дел Украины Василий Боднар и посол Украины в Норвегии Вячеслав Яцюк.

Боднар опубликовал фотографии с вертолета, на котором осуществляется поездка.