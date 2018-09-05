Политика
Экономика
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Здоровье
Головні новини українською мовою
Мнения
Фото
Видео
Архив
ТВ программа
Экономика
Люди
HR
AgriTech
UAExport
Свой бизнес
Практикум
Новые рынки
Онлайн бизнес
ТЭК
Телеком
Технологии
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Медиарынок
Мнения
Инфографика
Фото
Видео
Архив
Экономика
Банки
Страхование
Фондовый рынок
Личные деньги
Криптовалюта
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Депозиты
Кредиты
Фондовые рынки
Сырьевые рынки
Мнения
Инфографика
Архив
ЛІГА.Спецпроекты
ЛІГА.Досье
ЛІГА.Блоги
ЛІГА.Форумы
Пресс-центр
Подписка на эксклюзив
Боты:
05.09.2018, 13:28

"Чтобы воочию увидели": глава МИД Норвегии прибыла в Донбасс

1 / 6
"Чтобы воочию увидели": глава МИД Норвегии прибыла в Донбасс"Чтобы воочию увидели": глава МИД Норвегии прибыла в Донбасс"Чтобы воочию увидели": глава МИД Норвегии прибыла в Донбасс"Чтобы воочию увидели": глава МИД Норвегии прибыла в Донбасс"Чтобы воочию увидели": глава МИД Норвегии прибыла в Донбасс"Чтобы воочию увидели": глава МИД Норвегии прибыла в Донбасс
"Чтобы воочию увидели": глава МИД Норвегии прибыла в Донбасс"Чтобы воочию увидели": глава МИД Норвегии прибыла в Донбасс"Чтобы воочию увидели": глава МИД Норвегии прибыла в Донбасс"Чтобы воочию увидели": глава МИД Норвегии прибыла в Донбасс"Чтобы воочию увидели": глава МИД Норвегии прибыла в Донбасс"Чтобы воочию увидели": глава МИД Норвегии прибыла в Донбасс
"Чтобы воочию увидели": глава МИД Норвегии прибыла в Донбасс"Чтобы воочию увидели": глава МИД Норвегии прибыла в Донбасс"Чтобы воочию увидели": глава МИД Норвегии прибыла в Донбасс"Чтобы воочию увидели": глава МИД Норвегии прибыла в Донбасс"Чтобы воочию увидели": глава МИД Норвегии прибыла в Донбасс"Чтобы воочию увидели": глава МИД Норвегии прибыла в Донбасс

Инэ Серейде в сопровождении заминистра иностранных дел Украины и украинского посла в Норвегии поехала на восток Украины

Реклама
Реклама

Сегодня, 5 сентября, министр иностранных дел Норвегии Инэ Серейде прибыла в Донбасс. Об этом сообщает МИД Украины.

"Впереди много встреч. Важно, чтобы наши друзья воочию увидели последствия продолжающейся вооруженной агрессии РФ против Украины", - говорится в сообщении министерства. 

Отмечается, что норвежского министра сопровождают заместитель министра иностранных дел Украины Василий Боднар и посол Украины в Норвегии Вячеслав Яцюк.

Боднар опубликовал фотографии с вертолета, на котором осуществляется поездка.

За минувшие сутки боевики 24 раза нарушили режим тишины в Донбассе. Потерь среди военнослужащих нет. По данным разведки, один террорист был уничтожен и еще двое ранены.

Фото: twitter.com/MFA_Ukraine, twitter.com/VasylBodnar

Читайте также
Тема дня. Пленки Холодницкого: как добиваются отставки главы САП 30.03.2018Тема дня. Человек Порошенко: все факты о новом руководителе НАПК 28.03.2018
Подписывайтесь на аккаунт LIGA.net в Twitter, Facebook, Инстаграмм: в одной ленте - все, что стоит знать о политике, экономике, бизнесе и финансах.
Отправить:
Распечатать:
Теги: Донбасс, МИД Украины, норвегия, Инэ Серейде, министр иностранных дел норвегии, мид норвегии
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама
Реклама
ПОПУЛЯРНЫЕ ФОТО
Тысячи антилоп прыгнули в кишащую крокодилами реку - фото, видео
Тысячи антилоп прыгнули в кишащую крокодилами реку - фото, видео
Украинка, которая поборется за титул Мисс Вселенная: фотографии
Украинка, которая поборется за титул Мисс Вселенная: фотографии
Уничтожит мосты и переправы: Турчинов о крылатой ракете КБ Луч
Уничтожит мосты и переправы: Турчинов о крылатой ракете КБ Луч
Материалы по теме
Лавров назвал миротворческую миссию ООН в Донбассе "оккупацией"
Политика Лавров назвал миротворческую миссию ООН в Донбассе "оккупацией"
"Воевали в Украине": ультраправые Словении похвастались боевиками
Политика "Воевали в Украине": ультраправые Словении похвастались боевиками
Реклама
Реклама
Популярное
фото/видео
"Чтобы воочию увидели": глава МИД Норвегии прибыла в Донбасс
"Чтобы воочию увидели": глава МИД Норвегии прибыла в Донбасс
Эминем выпустил первый клип на песню из нового альбома - видео
Эминем выпустил первый клип на песню из нового альбома - видео 12:40
Показали украинско-румынские учения Riverine-2018: фоторепортаж
Показали украинско-румынские учения Riverine-2018: фоторепортаж 11:14
Японию накрыл мощнейший за 25 лет тайфун, людей эвакуируют: видео
Японию накрыл мощнейший за 25 лет тайфун, людей эвакуируют: видео 04.09.18, 16:45
Все фото и видео
Последние новости
Все новости
Реклама
Реклама
 