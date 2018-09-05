"Чтобы воочию увидели": глава МИД Норвегии прибыла в Донбасс

Сегодня, 5 сентября, министр иностранных дел Норвегии Инэ Серейде прибыла в Донбасс. Об этом сообщает МИД Украины.
"Впереди много встреч. Важно, чтобы наши друзья воочию увидели последствия продолжающейся вооруженной агрессии РФ против Украины", - говорится в сообщении министерства.
Отмечается, что норвежского министра сопровождают заместитель министра иностранных дел Украины Василий Боднар и посол Украины в Норвегии Вячеслав Яцюк.
Боднар опубликовал фотографии с вертолета, на котором осуществляется поездка.
За минувшие сутки боевики 24 раза нарушили режим тишины в Донбассе. Потерь среди военнослужащих нет. По данным разведки, один террорист был уничтожен и еще двое ранены.
Фото: twitter.com/MFA_Ukraine, twitter.com/VasylBodnar