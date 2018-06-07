Как Рада принимала закон об антикоррупционном суде: фоторепортаж

Проект закона принят 315 голосами "за", тогда как 25 депутатов проголосовали "против", еще 25 - воздержались

Реклама

Реклама

Сегодня, 7 июня, была достигнута историческая веха в противостоянии системной и топ-коррупции: Верховная Рада приняла закон о Высшем антикоррупционном суде.

В парламент перед голосованием прибыли президент Петр Порошенко, который встретился с фракцией БПП и призвал ее голосовать за закон. Также в Раду прибыл и премьер-министр Владимир Гройсман, ранее угрожавший подать в отставку, если депутаты провалят голосование по антикоррупционному суду.

Проект закона принят 315 голосами "за", тогда как 25 депутатов проголосовали "против", еще 25 - воздержались. Об этом свидетельствуют результаты голосования, опубликованные на сайте парламента.

Больше всего голосов "против" дал Оппозиционный блок – 22 из 43 членов фракции. Также против законопроекта проголосовали депутат от Самопомочі Андрей Журжий и представители Радикальной партии Олег Куприенко и Игорь Мосийчук.

Что касается воздержавшихся, то их больше всего во фракции Олега Ляшко – 15 из 21 депутата.

Документ вступит в силу на следующий день после его опубликования.

Фото: Андрей Гудзенко/LIGA.net