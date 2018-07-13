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13.07.2018, 21:57

На Майдане в Киеве Сенцова поздравили с днем рождения: фото

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На Майдане в Киеве Сенцова поздравили с днем рождения: фотоНа Майдане в Киеве Сенцова поздравили с днем рождения: фотоНа Майдане в Киеве Сенцова поздравили с днем рождения: фотоНа Майдане в Киеве Сенцова поздравили с днем рождения: фотоНа Майдане в Киеве Сенцова поздравили с днем рождения: фотоНа Майдане в Киеве Сенцова поздравили с днем рождения: фотоНа Майдане в Киеве Сенцова поздравили с днем рождения: фотоНа Майдане в Киеве Сенцова поздравили с днем рождения: фотоНа Майдане в Киеве Сенцова поздравили с днем рождения: фотоНа Майдане в Киеве Сенцова поздравили с днем рождения: фотоНа Майдане в Киеве Сенцова поздравили с днем рождения: фотоНа Майдане в Киеве Сенцова поздравили с днем рождения: фотоНа Майдане в Киеве Сенцова поздравили с днем рождения: фотоНа Майдане в Киеве Сенцова поздравили с днем рождения: фотоНа Майдане в Киеве Сенцова поздравили с днем рождения: фотоНа Майдане в Киеве Сенцова поздравили с днем рождения: фотоНа Майдане в Киеве Сенцова поздравили с днем рождения: фотоНа Майдане в Киеве Сенцова поздравили с днем рождения: фотоНа Майдане в Киеве Сенцова поздравили с днем рождения: фото
На Майдане в Киеве Сенцова поздравили с днем рождения: фотоНа Майдане в Киеве Сенцова поздравили с днем рождения: фотоНа Майдане в Киеве Сенцова поздравили с днем рождения: фотоНа Майдане в Киеве Сенцова поздравили с днем рождения: фотоНа Майдане в Киеве Сенцова поздравили с днем рождения: фотоНа Майдане в Киеве Сенцова поздравили с днем рождения: фотоНа Майдане в Киеве Сенцова поздравили с днем рождения: фотоНа Майдане в Киеве Сенцова поздравили с днем рождения: фотоНа Майдане в Киеве Сенцова поздравили с днем рождения: фотоНа Майдане в Киеве Сенцова поздравили с днем рождения: фотоНа Майдане в Киеве Сенцова поздравили с днем рождения: фотоНа Майдане в Киеве Сенцова поздравили с днем рождения: фотоНа Майдане в Киеве Сенцова поздравили с днем рождения: фотоНа Майдане в Киеве Сенцова поздравили с днем рождения: фотоНа Майдане в Киеве Сенцова поздравили с днем рождения: фотоНа Майдане в Киеве Сенцова поздравили с днем рождения: фотоНа Майдане в Киеве Сенцова поздравили с днем рождения: фотоНа Майдане в Киеве Сенцова поздравили с днем рождения: фотоНа Майдане в Киеве Сенцова поздравили с днем рождения: фото
На Майдане в Киеве Сенцова поздравили с днем рождения: фотоНа Майдане в Киеве Сенцова поздравили с днем рождения: фотоНа Майдане в Киеве Сенцова поздравили с днем рождения: фотоНа Майдане в Киеве Сенцова поздравили с днем рождения: фотоНа Майдане в Киеве Сенцова поздравили с днем рождения: фотоНа Майдане в Киеве Сенцова поздравили с днем рождения: фотоНа Майдане в Киеве Сенцова поздравили с днем рождения: фотоНа Майдане в Киеве Сенцова поздравили с днем рождения: фотоНа Майдане в Киеве Сенцова поздравили с днем рождения: фотоНа Майдане в Киеве Сенцова поздравили с днем рождения: фотоНа Майдане в Киеве Сенцова поздравили с днем рождения: фотоНа Майдане в Киеве Сенцова поздравили с днем рождения: фотоНа Майдане в Киеве Сенцова поздравили с днем рождения: фотоНа Майдане в Киеве Сенцова поздравили с днем рождения: фотоНа Майдане в Киеве Сенцова поздравили с днем рождения: фотоНа Майдане в Киеве Сенцова поздравили с днем рождения: фотоНа Майдане в Киеве Сенцова поздравили с днем рождения: фотоНа Майдане в Киеве Сенцова поздравили с днем рождения: фотоНа Майдане в Киеве Сенцова поздравили с днем рождения: фото

В акции приняли участие лидеры крымскотатарского народа Ильми Умеров и Ахтем Чийгоз, а также сестра Олега Сенцова Наталья Каплан

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В Киеве, на Майдане Независимости прошла акция солидарности с украинским политзаключенным Олегом Сенцовым, который уже 61-й день голодает в российской тюрьме.

Участники акции поздравили Сенцова с 42-м днем рождения.

В акции приняли участие лидеры крымскотатарского народа Ильми Умеров и Ахтем Чийгоз, а также сестра Олега Сенцова Наталья Каплан.

25 августа 2015 года Северо-Кавказский окружной военный суд РФ приговорил Сенцова к 20 годам строгого режима. Его удерживают в колонии "Белый медведь" в российском Заполярье. 

14 мая 2018 года украинец начал бессрочную голодовку с требованием освободить всех украинских политзаключенных.

12 июля сообщалось, что мать Сенцова Людмила написала президенту РФ Владимиру Путину ходатайство о помиловании. Пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков заявил сегодня, что в Кремле еще не получили обращение.

Фото: Андрей Гудзенко/LIGA.net

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Теги: майдан, политзаключенный, акция, Олег Сенцов, наталья каплан
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