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17.08.2018, 17:02

Уничтожит мосты и переправы: Турчинов о крылатой ракете КБ Луч

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Уничтожит мосты и переправы: Турчинов о крылатой ракете КБ ЛучУничтожит мосты и переправы: Турчинов о крылатой ракете КБ ЛучУничтожит мосты и переправы: Турчинов о крылатой ракете КБ ЛучУничтожит мосты и переправы: Турчинов о крылатой ракете КБ ЛучУничтожит мосты и переправы: Турчинов о крылатой ракете КБ Луч
Уничтожит мосты и переправы: Турчинов о крылатой ракете КБ ЛучУничтожит мосты и переправы: Турчинов о крылатой ракете КБ ЛучУничтожит мосты и переправы: Турчинов о крылатой ракете КБ ЛучУничтожит мосты и переправы: Турчинов о крылатой ракете КБ ЛучУничтожит мосты и переправы: Турчинов о крылатой ракете КБ Луч
Уничтожит мосты и переправы: Турчинов о крылатой ракете КБ ЛучУничтожит мосты и переправы: Турчинов о крылатой ракете КБ ЛучУничтожит мосты и переправы: Турчинов о крылатой ракете КБ ЛучУничтожит мосты и переправы: Турчинов о крылатой ракете КБ ЛучУничтожит мосты и переправы: Турчинов о крылатой ракете КБ Луч

Секретарь СНБО Александр Турчинов и глава Укроборонпрома доложили президенту, что крылатая ракета украинского производства успешно прошла испытания

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В Украине успешно прошли испытания новой крылатой ракеты наземного базирования, способной точно поражать как наземные, так и морские цели. Об этом рассказал секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины (СНБО) Александр Турчинов на своей странице в Facebook.

По его словам, дальность полета ракеты конструкторского бюро Луч - до 300 км. На последних испытаниях была поражена морская цель на расстоянии 100 км, сообщил Турчинов.

"Что важно, с помощью крылатых ракет могут также быть уничтожены военные и инфраструктурные объекты, в частности, стратегические мосты и паромные переправы в случае их использования врагом для агрессии против нашего государства", - уточнил секретарь СНБО. 

Президент Украины Петр Порошенко также объявил, что секретарь СНБО и генеральный директор государственного концерна Укроборонпром Павел Букин доложили ему об успешном пуске украинской крылатой ракеты. 

Со дня подписания Будапештского меморандума на вооружении ВСУ не оставалось ни одной крылатой ракеты.

Смотрите также: КБ Луч испытало боевой модуль с управляемыми ракетами: видео

Ранее, 30 января, Александр Турчинов сообщил о первых успешных летных испытаниях новой крылатой ракеты - украинской разработки специалистов госпредприятия КБ Луч в сотрудничестве с другими государственными и частными предприятиями отечественного ОПК.

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Теги: крылатая ракета, пуск крылатой ракеты, павел букин, петр порошенко, александр турчинов, укроборонпром, кб луч, украинская крылатая ракета
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