Уничтожит мосты и переправы: Турчинов о крылатой ракете КБ Луч

Секретарь СНБО Александр Турчинов и глава Укроборонпрома доложили президенту, что крылатая ракета украинского производства успешно прошла испытания

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В Украине успешно прошли испытания новой крылатой ракеты наземного базирования, способной точно поражать как наземные, так и морские цели. Об этом рассказал секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины (СНБО) Александр Турчинов на своей странице в Facebook.

По его словам, дальность полета ракеты конструкторского бюро Луч - до 300 км. На последних испытаниях была поражена морская цель на расстоянии 100 км, сообщил Турчинов.

"Что важно, с помощью крылатых ракет могут также быть уничтожены военные и инфраструктурные объекты, в частности, стратегические мосты и паромные переправы в случае их использования врагом для агрессии против нашего государства", - уточнил секретарь СНБО.

Президент Украины Петр Порошенко также объявил, что секретарь СНБО и генеральный директор государственного концерна Укроборонпром Павел Букин доложили ему об успешном пуске украинской крылатой ракеты.

Со дня подписания Будапештского меморандума на вооружении ВСУ не оставалось ни одной крылатой ракеты.

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Ранее, 30 января, Александр Турчинов сообщил о первых успешных летных испытаниях новой крылатой ракеты - украинской разработки специалистов госпредприятия КБ Луч в сотрудничестве с другими государственными и частными предприятиями отечественного ОПК.