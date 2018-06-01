Политика
Экономика
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Здоровье
Головні новини українською мовою
Мнения
Фото
Видео
Архив
ТВ программа
Экономика
Люди
HR
AgriTech
Свой бизнес
Практикум
Новые рынки
Онлайн бизнес
ТЭК
Телеком
Технологии
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Медиарынок
Мнения
Инфографика
Фото
Видео
Архив
Экономика
Банки
Страхование
Фондовый рынок
Личные деньги
Криптовалюта
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Депозиты
Кредиты
Фондовые рынки
Сырьевые рынки
Мнения
Инфографика
Архив
ЛІГА.Спецпроекты
ЛІГА.Досье
ЛІГА.Блоги
ЛІГА.Форумы
Пресс-центр
Подписка на эксклюзив
Боты:
01.06.2018, 22:55

В Киеве открылся "Парк коррупции"

1 / 11
В Киеве открылся "Парк коррупции"В Киеве открылся "Парк коррупции"В Киеве открылся "Парк коррупции"В Киеве открылся "Парк коррупции"В Киеве открылся "Парк коррупции"В Киеве открылся "Парк коррупции"В Киеве открылся "Парк коррупции"В Киеве открылся "Парк коррупции"В Киеве открылся "Парк коррупции"В Киеве открылся "Парк коррупции"В Киеве открылся "Парк коррупции"
В Киеве открылся "Парк коррупции"В Киеве открылся "Парк коррупции"В Киеве открылся "Парк коррупции"В Киеве открылся "Парк коррупции"В Киеве открылся "Парк коррупции"В Киеве открылся "Парк коррупции"В Киеве открылся "Парк коррупции"В Киеве открылся "Парк коррупции"В Киеве открылся "Парк коррупции"В Киеве открылся "Парк коррупции"В Киеве открылся "Парк коррупции"
В Киеве открылся "Парк коррупции"В Киеве открылся "Парк коррупции"В Киеве открылся "Парк коррупции"В Киеве открылся "Парк коррупции"В Киеве открылся "Парк коррупции"В Киеве открылся "Парк коррупции"В Киеве открылся "Парк коррупции"В Киеве открылся "Парк коррупции"В Киеве открылся "Парк коррупции"В Киеве открылся "Парк коррупции"В Киеве открылся "Парк коррупции"

Экспозиция работает в ботсаду Гришко с 1 до 17 июня

Реклама
Реклама

В Киеве в Ботаническом саду имени Гришко открылся "Парк коррупции". Об этом сообщает LIGA.net.

"Парк коррупции" - это интерактивный проект Антикоррупционной инициативы ЕС в Украине.

Сверху "Парк коррупции" напоминает ящерицу, которая в случае потери хвоста отращивает новый. А купола похожи на большие мыльные пузыри - символы пустых обещаний.

На экспозиции можно увидеть 100-метровый золотой батон, серебряную "Комнату коррупционера", побывать в куполе "Борьба" высотой с трехэтажный дом, где рассказывается о том, как борются с коррупцией в Украине и мире, погулять в полупрозрачной сфере "Страна, которую мы наметили".

Отдельный купол посвящен работе детективов НАБУ. Здесь при помощи шлема виртуальной реальности каждый сможет почувствовать себя детективом Бюро "при исполнении".

"Парк" будет работать с 1 до 17 июня.

Читайте также: Короли коррупции. Как воровали в Шумере, Вавилоне и Киевской Руси

Читайте также
Хроника войны России против Украины: последние события в Донбассе 01.06.2018Тема дня. Пленки Холодницкого: как добиваются отставки главы САП 30.03.2018
Подписывайтесь на аккаунт LIGA.net в Twitter, Facebook, Инстаграмм: в одной ленте - все, что стоит знать о политике, экономике, бизнесе и финансах.
Отправить:
Распечатать:
Теги: коррупция, парк коррупции
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама
Реклама
ПОПУЛЯРНЫЕ ФОТО
Улицы Киева патрулирует спецназ СБУ Альфа: фото
Улицы Киева патрулирует спецназ СБУ Альфа: фото
На юг Франции обрушились сильные снегопады: фото, видео
На юг Франции обрушились сильные снегопады: фото, видео
Две огромные колонны: США перебрасывают танки в Восточную Европу
Две огромные колонны: США перебрасывают танки в Восточную Европу
Материалы по теме
В Украине вдвое замедлилась борьба с коррупцией - Transparency
Политика В Украине вдвое замедлилась борьба с коррупцией - Transparency
Реклама
Реклама
Популярное
фото/видео
В Кривом Роге на ходу выбросили из авто мужчину с пулевым - СМИ
В Кривом Роге на ходу выбросили из авто мужчину с пулевым - СМИ
В Киеве открылся "Парк коррупции"
В Киеве открылся "Парк коррупции" 01.06.18, 22:55
Мастера рукопашного боя: в Киеве проходит турнир среди силовиков
Мастера рукопашного боя: в Киеве проходит турнир среди силовиков 01.06.18, 16:09
В Киеве на Дегтяревской горел автобус: видео
В Киеве на Дегтяревской горел автобус: видео 31.05.18, 19:51
Все фото и видео
Последние новости
Все новости
Реклама
Реклама
 