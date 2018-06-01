В Киеве открылся "Парк коррупции"

Экспозиция работает в ботсаду Гришко с 1 до 17 июня

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В Киеве в Ботаническом саду имени Гришко открылся "Парк коррупции". Об этом сообщает LIGA.net.

"Парк коррупции" - это интерактивный проект Антикоррупционной инициативы ЕС в Украине.

Сверху "Парк коррупции" напоминает ящерицу, которая в случае потери хвоста отращивает новый. А купола похожи на большие мыльные пузыри - символы пустых обещаний.

На экспозиции можно увидеть 100-метровый золотой батон, серебряную "Комнату коррупционера", побывать в куполе "Борьба" высотой с трехэтажный дом, где рассказывается о том, как борются с коррупцией в Украине и мире, погулять в полупрозрачной сфере "Страна, которую мы наметили".

Отдельный купол посвящен работе детективов НАБУ. Здесь при помощи шлема виртуальной реальности каждый сможет почувствовать себя детективом Бюро "при исполнении".

"Парк" будет работать с 1 до 17 июня.

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