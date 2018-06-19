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19.06.2018, 13:18

Ветераны Афганистана и силовых структур протестуют у Рады: фото

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Ветераны Афганистана и силовых структур протестуют у Рады: фотоВетераны Афганистана и силовых структур протестуют у Рады: фотоВетераны Афганистана и силовых структур протестуют у Рады: фотоВетераны Афганистана и силовых структур протестуют у Рады: фотоВетераны Афганистана и силовых структур протестуют у Рады: фотоВетераны Афганистана и силовых структур протестуют у Рады: фотоВетераны Афганистана и силовых структур протестуют у Рады: фотоВетераны Афганистана и силовых структур протестуют у Рады: фотоВетераны Афганистана и силовых структур протестуют у Рады: фотоВетераны Афганистана и силовых структур протестуют у Рады: фотоВетераны Афганистана и силовых структур протестуют у Рады: фотоВетераны Афганистана и силовых структур протестуют у Рады: фотоВетераны Афганистана и силовых структур протестуют у Рады: фотоВетераны Афганистана и силовых структур протестуют у Рады: фотоВетераны Афганистана и силовых структур протестуют у Рады: фотоВетераны Афганистана и силовых структур протестуют у Рады: фотоВетераны Афганистана и силовых структур протестуют у Рады: фотоВетераны Афганистана и силовых структур протестуют у Рады: фотоВетераны Афганистана и силовых структур протестуют у Рады: фотоВетераны Афганистана и силовых структур протестуют у Рады: фотоВетераны Афганистана и силовых структур протестуют у Рады: фотоВетераны Афганистана и силовых структур протестуют у Рады: фотоВетераны Афганистана и силовых структур протестуют у Рады: фотоВетераны Афганистана и силовых структур протестуют у Рады: фотоВетераны Афганистана и силовых структур протестуют у Рады: фотоВетераны Афганистана и силовых структур протестуют у Рады: фотоВетераны Афганистана и силовых структур протестуют у Рады: фотоВетераны Афганистана и силовых структур протестуют у Рады: фотоВетераны Афганистана и силовых структур протестуют у Рады: фотоВетераны Афганистана и силовых структур протестуют у Рады: фото
Ветераны Афганистана и силовых структур протестуют у Рады: фотоВетераны Афганистана и силовых структур протестуют у Рады: фотоВетераны Афганистана и силовых структур протестуют у Рады: фотоВетераны Афганистана и силовых структур протестуют у Рады: фотоВетераны Афганистана и силовых структур протестуют у Рады: фотоВетераны Афганистана и силовых структур протестуют у Рады: фотоВетераны Афганистана и силовых структур протестуют у Рады: фотоВетераны Афганистана и силовых структур протестуют у Рады: фотоВетераны Афганистана и силовых структур протестуют у Рады: фотоВетераны Афганистана и силовых структур протестуют у Рады: фотоВетераны Афганистана и силовых структур протестуют у Рады: фотоВетераны Афганистана и силовых структур протестуют у Рады: фотоВетераны Афганистана и силовых структур протестуют у Рады: фотоВетераны Афганистана и силовых структур протестуют у Рады: фотоВетераны Афганистана и силовых структур протестуют у Рады: фотоВетераны Афганистана и силовых структур протестуют у Рады: фотоВетераны Афганистана и силовых структур протестуют у Рады: фотоВетераны Афганистана и силовых структур протестуют у Рады: фотоВетераны Афганистана и силовых структур протестуют у Рады: фотоВетераны Афганистана и силовых структур протестуют у Рады: фотоВетераны Афганистана и силовых структур протестуют у Рады: фотоВетераны Афганистана и силовых структур протестуют у Рады: фотоВетераны Афганистана и силовых структур протестуют у Рады: фотоВетераны Афганистана и силовых структур протестуют у Рады: фотоВетераны Афганистана и силовых структур протестуют у Рады: фотоВетераны Афганистана и силовых структур протестуют у Рады: фотоВетераны Афганистана и силовых структур протестуют у Рады: фотоВетераны Афганистана и силовых структур протестуют у Рады: фотоВетераны Афганистана и силовых структур протестуют у Рады: фотоВетераны Афганистана и силовых структур протестуют у Рады: фото
Ветераны Афганистана и силовых структур протестуют у Рады: фотоВетераны Афганистана и силовых структур протестуют у Рады: фотоВетераны Афганистана и силовых структур протестуют у Рады: фотоВетераны Афганистана и силовых структур протестуют у Рады: фотоВетераны Афганистана и силовых структур протестуют у Рады: фотоВетераны Афганистана и силовых структур протестуют у Рады: фотоВетераны Афганистана и силовых структур протестуют у Рады: фотоВетераны Афганистана и силовых структур протестуют у Рады: фотоВетераны Афганистана и силовых структур протестуют у Рады: фотоВетераны Афганистана и силовых структур протестуют у Рады: фотоВетераны Афганистана и силовых структур протестуют у Рады: фотоВетераны Афганистана и силовых структур протестуют у Рады: фотоВетераны Афганистана и силовых структур протестуют у Рады: фотоВетераны Афганистана и силовых структур протестуют у Рады: фотоВетераны Афганистана и силовых структур протестуют у Рады: фотоВетераны Афганистана и силовых структур протестуют у Рады: фотоВетераны Афганистана и силовых структур протестуют у Рады: фотоВетераны Афганистана и силовых структур протестуют у Рады: фотоВетераны Афганистана и силовых структур протестуют у Рады: фотоВетераны Афганистана и силовых структур протестуют у Рады: фотоВетераны Афганистана и силовых структур протестуют у Рады: фотоВетераны Афганистана и силовых структур протестуют у Рады: фотоВетераны Афганистана и силовых структур протестуют у Рады: фотоВетераны Афганистана и силовых структур протестуют у Рады: фотоВетераны Афганистана и силовых структур протестуют у Рады: фотоВетераны Афганистана и силовых структур протестуют у Рады: фотоВетераны Афганистана и силовых структур протестуют у Рады: фотоВетераны Афганистана и силовых структур протестуют у Рады: фотоВетераны Афганистана и силовых структур протестуют у Рады: фотоВетераны Афганистана и силовых структур протестуют у Рады: фото

Митингующие проводят акцию протеста с требованием повышения пенсии и восстановления льгот в полном объеме

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Ветераны афганской войны и силовых структур проводят на площади Конституции возле Верховной Рады акцию протеста с требованием повышения пенсии, восстановления льгот в полном объеме.

Кроме того, митингующие требуют предусмотреть в качестве первого шага медреформы государственное медицинское страхование ветеранов войны и семей погибших воинов для предоставления бесплатных и льготных медицинских услуг.

По оценке корреспондента LIGA.net, по состоянию на 13:15 в акции принимают участие около полутысячи человек. Кроме ветеранов, в акции участвуют два десятка протестующих в шахтерских касках.

Порядок обеспечивают несколько тысяч правоохранителей. Акция на площади Конституции продлится до 18:00.

Ранее сообщалось, что ближе к полудню митингующие прорвали полицейский кордон в попытке продвинуться к дверям в Раду, чем спровоцировали силовиков на применение слезоточивого газа. Позже к людям вышли другие депутаты, среди которых первый вице-спикер Ирина Геращенко и Борислав Береза: "пытаются говорить с митингующими". 

"По предварительным данным, в результате конфликта несколько правоохранителей получили телесные повреждения. Информация о пострадавших уточняется. Кроме того, одного активного участника события доставили в управление полиции", - сообщили в полиции Киева.

Фото: Андрей Гудзенко/LIGA.net

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Теги: митинг, пенсии, льготы, ветераны-афганцы, война в Афганистане, ветераны силовых структур
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