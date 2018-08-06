Авиация ВСУ применила неуправляемые ракеты: видео учений

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Украинские летчики вертолетов, штурмовиков и истребителей успешно отработали поражение наземных целей

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Боевые пилоты авиации объединенных сил отработали применение неуправляемого ракетного вооружения и пушечно-стрелкового оружия по наземным целям. Об этом сообщает штаб ООС.

В учениях принимали участие экипажи Миг-29, Су-25, Ми-24 и Ми-8. Отрабатывалось также взаимодействие армейской и тактической авиации. 

В результате учений все цели поражены, экипажи самолетов и вертолетов отработали навыки. 

30 июля наводчики армейской авиации тренировались наводить на морские цели боевые и транспортно-боевые вертолеты Ми-24 и Ми-8. 

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Теги: учения, видео, авиация
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