Авиация ВСУ применила неуправляемые ракеты: видео учений

Боевые пилоты авиации объединенных сил отработали применение неуправляемого ракетного вооружения и пушечно-стрелкового оружия по наземным целям. Об этом сообщает штаб ООС.
В учениях принимали участие экипажи Миг-29, Су-25, Ми-24 и Ми-8. Отрабатывалось также взаимодействие армейской и тактической авиации.
В результате учений все цели поражены, экипажи самолетов и вертолетов отработали навыки.
30 июля наводчики армейской авиации тренировались наводить на морские цели боевые и транспортно-боевые вертолеты Ми-24 и Ми-8.