Грановский не декларирует элитные авто и коттедж под Киевом – СМИ

Пять машин, которыми последние два года пользовался депутат от БПП, зарегистрированы на других людей, еще две - на фирму безработного экс-гаишника

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Народный депутат от БПП Александр Грановский, которого СМИ называют неофициальным помощником президента Петра Порошенко "по особо важным делам", пользуется элитными автопарком и недвижимостью, которые не отображает в своих декларациях. Об этом говорится в материале проекта журналистских расследований Схемы.

Пять автомобилей, на которых последние два года ездил нардеп, зарегистрированы на разных людей, связанных с юристом Виктором Барсуком, с которым сотрудничает Грановский. Номерной знак еще одного авто вообще закреплен за другой машиной.

Еще два автомобиля депутата принадлежат ООО АТП-2505. Владелец этой фирмы – экс-сотрудник ГАИ, а сейчас безработный Денис Шелест, который утверждает, что после увольнения в 2016-м "продал землю" и "купил" три элитных авто, чтобы "сдавать их в аренду".

Также у Грановского есть коттедж в Конча-Заспе, не указанный в его декларации. Официально им владеет Вячеслав Афонин, на которого зарегистрирован один из автомобилей парламентария, а арендует – некая Ольга Якубова. Последняя проживает в квартире на столичных Липках, которую официально арендует Грановский.

На просьбу СМИ прокомментировать эти факты депутат не отреагировал.

В июне 2017 года Грановский вошел в первую пятерку рейтинга депутатов по количеству антикоррупционных расследований, в которых они фигурируют.

Видео: YouTube / Радио Свобода