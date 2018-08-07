Танки воды не боятся: как проходили учения танкистов - видео

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Боты:

Танкисты в течение трех дней отрабатывали маневры в воде

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В Черниговской области проходили учения военных одной из мотопехотных бригад. Об этом сообщает Военное телевидение.

Танкисты в течение трех дней отрабатывали маневры в воде.

Заместитель командующего Сухопутных войск ВСУ Андрей Грищенко отметил, что цель учений заключается в том, чтобы выявить реальное состояние дел, способность бригады к выполнению любых задач.

"Наступление, оборона, преодоление водных преград, форсирование, способность правильно планировать боевые действия и успешно выполнять боевые задачи", - уточнил он.

Все эти навыки танкисты будут использовать в гибридной войне в Донбассе.

Боевые пилоты авиации объединенных сил отработали применение неуправляемого ракетного вооружения и пушечно-стрелкового оружия по наземным целям.

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Теги: ВСУ, учения, танки, маневры
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