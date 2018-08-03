Военные провели репецитию парада ко Дню независимости: видео

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За пределами Киева прошла первая репетиция парада при участии двух десятков оркестров и отдельной коробки женщин-военнослужащих

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Украинские военные начали подготовку к параду ко Дню Независимости. Видео опубликовал президент Петр Порошенко

Первая репетиция прошла на взлетной полосе госпредприятия Антонов. В ней приняли участие представители Вооруженных Сил, Нацгвардии, Министерства внутренних дел, Службы безопасности, Госпогранслужбы, службы по чрезвычайным ситуациям и больше 20 военных оркестров. 

Впервые в этом году на параде будет идти коробка женщин-военнослужащих. 

20 июля на военном аэродроме в пгт Озерное Житомирского района уже проверили ход подготовки военной техники, которая будет привлечена к параду по случаю 27-й годовщины Независимости Украины.

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Теги: репетиция, парад, день независимости, вид
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