Анна Герман рассказала суду о последних часах Януковича в Украине

Анна Герман (скриншот из видеозаписи)

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Беглый четвертый президент, по словам экс-нардепа, был ещё в Харькове и "очень удивился" что в Раде голосуют за его отстранение от полномочий

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Бывший нардеп Анна Герман на допросе в суде в качестве свидетеля по делу о госизмене Виктора Януковича заявила, что он звонил ей из вертолета, когда покидал Межигорье, и уезжать из страны не планировал. По ее словам, Януковича лишили полномочий, когда он еще находился в Харькове, передает корреспондент LIGA.net из Оболонского райсуда Киева.

"Он звонил мне из вертолета и говорил: "Аня, я выезжаю на восток Украины, хочу объездить восточные регионы и пообщаться с людьми", - сказала она.

В следующий раз Герман набрала его номер, когда он был в отеле в Харькове. Это было утро того дня, когда в Раде состоялось голосование о признании его Януковича нелегитимным. "Я ему звоню и говорю: "Виктор Федорович, что вы делаете?" Он отвечает: я сейчас готовлю телеобращение к народу", - отметила свидетель.

Герман попросила его прочесть ей приготовленный текст, поскольку была автором всех его публичных заявлений. Обращение ей не понравилось. "Оно было слишком резким; так говорить сейчас с народом Украины нельзя", - отметила она.

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Янукович с ней не согласился и поступил по-своему.

После этого Герман сообщила Януковичу, что в Раде голосуют за его отстранение в связи с тем, что он покинул Украину. Янукович удивился: "Он говорит: "Аня, я же в Харькове, ты же им там скажи, что нельзя это голосовать". Герман несколько раз звонила по этому поводу руководству Рады.

"Закон об отстранении Януковича в связи с тем, что он покинул Украину, был принят в те минуты, когда он еще находился в Харькове", - утверждает советник экс-президента.

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Следующий звонок Герман поступил уже из Крыма, 23 февраля: звонил замглавы Банковой Юрий Чмырь, который отвечал за связи с прессой. Он передал просьбу от своего начальника Андрея Клюева, который также находился в Крыму с Януковичем - приехать и подготовить пресс-конференцию.

"Я ответила тогда, что в Крым не поеду: в Киеве очень тяжелая ситуация. Я отказалась. Позже узнала, что президент покинул страну, и это было для меня огромной неожиданностью", - утверждает Герман.