Политика
Экономика
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Здоровье
Головні новини українською мовою
Мнения
Фото
Видео
Архив
ТВ программа
Экономика
Люди
HR
AgriTech
UAExport
Свой бизнес
Практикум
Новые рынки
Онлайн бизнес
ТЭК
Телеком
Технологии
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Медиарынок
Мнения
Инфографика
Фото
Видео
Архив
Экономика
Банки
Страхование
Фондовый рынок
Личные деньги
Криптовалюта
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Депозиты
Кредиты
Фондовые рынки
Сырьевые рынки
Мнения
Инфографика
Архив
ЛІГА.Спецпроекты
ЛІГА.Досье
ЛІГА.Блоги
ЛІГА.Форумы
Пресс-центр
Подписка на эксклюзив
Боты:
27.06.2018, 15:36

Автокефалию поддерживают 30% украинцев – опрос Центра Разумкова

Автокефалию поддерживают 30% украинцев – опрос Центра Разумкова - Фото
Церковь

Больше половины украинцев либо не поддерживает создание поместной церкви, либо им это безразлично

Реклама
Реклама

В целом создание автокефальной поместной православной церкви поддерживает 31% украинцев, не поддерживают 20%. Остальным это либо безразлично (35%), либо они не имеют определенного ответа (14%). Таковы результаты соцопроса, проведенного фондом Демократические инициативы имени Илька Кучерива и социологической службы Центра Разумкова.

В Западном регионе идею создания поместной церкви поддерживают 58%, в Центральном -35%, на юге - 9%, на востоке - 10% и в Донбассе - 18,5%. Однако значительная часть населения в регионах относится к предложению создания единой поместной церкви безразлично или не имеет определенного ответа.

Среди сторонников УПЦ КП создание поместной церкви поддерживают 45% (не поддерживают - 18%), среди сторонников УПЦ МП поддерживают 23%, а не поддерживают 40%.

Лишь 11% населения считают, что создание поместной церкви принадлежит к первоочередным вопросам, 23% считают этот вопрос актуальным, но не первоочередным. А вот по мнению 22% опрошенных этот вопрос вообще не актуален, а 26% считают, что его вообще не стоит поднимать, потому что от этого будет только вред.

57% украинцев считают, что в случае создания поместной церкви власть не должна участвовать в этом процессе. Только 7% считаю, что власть должна активно способствовать этому.

Среди респондентов, которые поддерживают создание поместной церкви, более половины (56%) считают, что эта церковь должна создаваться на основе УПЦ КП с присоединением всех желающих, тогда как за создание совершенно новой церкви, в которой объединились бы все желающие, высказались 14%.

Общенациональный опрос населения Украины был проведен с 19 по 25 мая 2018 во всех регионах Украины за исключением Крыма и оккупированных территорий Донецкой и Луганской областей. Опрошено 2019 респондентов в возрасте от 18 лет. Теоретическая погрешность выборки не превышает 2,3%.

Финансирование опроса осуществлено в рамках проекта "Программа содействия общественной активности "Долучайся!», который финансируется Агентством США по международному развитию (USAID) и осуществляется Pact в Украине.

Читайте также: Автокефалия: цель, путь, столкновение интересов

Читайте также
Фиолетовый день: что нужно знать об эпилепсии и как с ней живут 26.03.2018"Мы лишь пассажиры Земли": о чем в Киеве рассказал астронавт NASA 16.03.2018
Подписывайтесь на аккаунт LIGA.net в Twitter, Facebook, Инстаграмм: в одной ленте - все, что стоит знать о политике, экономике, бизнесе и финансах.
Отправить:
Распечатать:
Теги: церковь, автокефалия, опрос, поместная церковь, центр Разумкова
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама
Реклама
Материалы по теме
Архиереи УПЦ МП об автокефалии: Церковь потеряет часть прав
Общество Архиереи УПЦ МП об автокефалии: Церковь потеряет часть прав
Варфоломей: Вернуть Украину к каноничности церкви – наш долг
Политика Варфоломей: Вернуть Украину к каноничности церкви – наш долг
Реклама
Реклама
Популярное
Реклама
Реклама
Реклама
Последние новости
Все новости
Реклама
Реклама
Инфографика
Квартиры, яхты, криптовалюта. Что купили депутаты в 2017 году
Квартиры, яхты, криптовалюта. Что купили депутаты в 2017 году
 