Автокефалию поддерживают 30% украинцев – опрос Центра Разумкова

Церковь

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Больше половины украинцев либо не поддерживает создание поместной церкви, либо им это безразлично

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В целом создание автокефальной поместной православной церкви поддерживает 31% украинцев, не поддерживают 20%. Остальным это либо безразлично (35%), либо они не имеют определенного ответа (14%). Таковы результаты соцопроса, проведенного фондом Демократические инициативы имени Илька Кучерива и социологической службы Центра Разумкова.

В Западном регионе идею создания поместной церкви поддерживают 58%, в Центральном -35%, на юге - 9%, на востоке - 10% и в Донбассе - 18,5%. Однако значительная часть населения в регионах относится к предложению создания единой поместной церкви безразлично или не имеет определенного ответа.

Среди сторонников УПЦ КП создание поместной церкви поддерживают 45% (не поддерживают - 18%), среди сторонников УПЦ МП поддерживают 23%, а не поддерживают 40%.

Лишь 11% населения считают, что создание поместной церкви принадлежит к первоочередным вопросам, 23% считают этот вопрос актуальным, но не первоочередным. А вот по мнению 22% опрошенных этот вопрос вообще не актуален, а 26% считают, что его вообще не стоит поднимать, потому что от этого будет только вред.

57% украинцев считают, что в случае создания поместной церкви власть не должна участвовать в этом процессе. Только 7% считаю, что власть должна активно способствовать этому.

Среди респондентов, которые поддерживают создание поместной церкви, более половины (56%) считают, что эта церковь должна создаваться на основе УПЦ КП с присоединением всех желающих, тогда как за создание совершенно новой церкви, в которой объединились бы все желающие, высказались 14%.

Общенациональный опрос населения Украины был проведен с 19 по 25 мая 2018 во всех регионах Украины за исключением Крыма и оккупированных территорий Донецкой и Луганской областей. Опрошено 2019 респондентов в возрасте от 18 лет. Теоретическая погрешность выборки не превышает 2,3%.

Финансирование опроса осуществлено в рамках проекта "Программа содействия общественной активности "Долучайся!», который финансируется Агентством США по международному развитию (USAID) и осуществляется Pact в Украине.

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