Башня тиранов: где в Украине еще хранят портреты "вождей"

Фото: Александр Ясенчук

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Мэр Новгород-Северского от Оппозиционного блока заявил, что мозаики с изображением Ленина и Сталина "привлекают туристов"

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В центре города Новгород-Северский Черниговской области вблизи границы с Россией на водонапорной башне до сих пор сохранились мозаичные портреты лидеров СССР Владимира Ленина и Иосифа Сталина. Об этом сообщает Би-би-си Украина.

Местные власти берегут мозаики, установленные еще в 1943 году, и не реагируют на требования института национальной памяти демонтировать их.

Мэр города даже говорит, что они привлекают туристов, которые хотят посмотреть на своеобразную "башню тиранов".

В институте нацпамяти настаивают, что хранение портретов в публичном месте - это нарушение закона об осуждении коммунистического и национал-социалистического (нацистского) тоталитарных режимов в Украине и запрете пропаганды их символики.

Мэр города от Оппозиционного блока Олег Бондаренко утверждает, что закон не нарушает.

Фото: Александр Ясенчук

В полицию неоднократно обращались и местные активисты, требующие наказать мэра.

В ноябре 2017 года институт прислал последнее официальное обращение на имя мэра, однако мэр заявляет, что эти портреты коммунистической символикой не являются.

Бондаренко заверил, что демонтировать портреты в городе не планируют.

"Мы не пропагандируем данных лиц, не проводим рядом с ними какие-то мероприятия, они просто находятся на башне, и это - не призыв к каким бы то ни было действиям. Не будем убирать портреты", - подчеркнул он.

Он говорит, что эти портреты - история. "Таким образом, мы привлекаем туристов и обращаем внимание на себя. Никакого нарушения законодательства в этом нет", - добавляет Олег Бондаренко.

Мэр придумал туристическое название для объекта - "башня тиранов".

Бондаренко настаивает, что переместить портреты в музей без повреждения самой башни и мозаики невозможно.

Представитель института национальной памяти Сергей Бутко утверждает, что наличие изображений Ленина и Сталина в публичном пространстве - это и есть пропаганда коммунистической символики.

"Представьте себе вместо коммунистических вождей на Новгород-Северский башне изображение Гитлера, Гиммлера и других нацистских воров. Естественная реакция - кощунство, оскорбление памяти миллионов жертв",- сказал Бутко.

Историк настаивает, что демонтированные мозаики могут храниться только в музее.

8 апреля 2018 года в Кривом Роге памятник Ленину заменили Богородицей.