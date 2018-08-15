Башня тиранов: где в Украине еще хранят портреты "вождей"

В центре города Новгород-Северский Черниговской области вблизи границы с Россией на водонапорной башне до сих пор сохранились мозаичные портреты лидеров СССР Владимира Ленина и Иосифа Сталина. Об этом сообщает Би-би-си Украина.
Местные власти берегут мозаики, установленные еще в 1943 году, и не реагируют на требования института национальной памяти демонтировать их.
Мэр города даже говорит, что они привлекают туристов, которые хотят посмотреть на своеобразную "башню тиранов".
В институте нацпамяти настаивают, что хранение портретов в публичном месте - это нарушение закона об осуждении коммунистического и национал-социалистического (нацистского) тоталитарных режимов в Украине и запрете пропаганды их символики.
Мэр города от Оппозиционного блока Олег Бондаренко утверждает, что закон не нарушает.
Фото: Александр Ясенчук
В полицию неоднократно обращались и местные активисты, требующие наказать мэра.
В ноябре 2017 года институт прислал последнее официальное обращение на имя мэра, однако мэр заявляет, что эти портреты коммунистической символикой не являются.
Бондаренко заверил, что демонтировать портреты в городе не планируют.
"Мы не пропагандируем данных лиц, не проводим рядом с ними какие-то мероприятия, они просто находятся на башне, и это - не призыв к каким бы то ни было действиям. Не будем убирать портреты", - подчеркнул он.
Он говорит, что эти портреты - история. "Таким образом, мы привлекаем туристов и обращаем внимание на себя. Никакого нарушения законодательства в этом нет", - добавляет Олег Бондаренко.
Мэр придумал туристическое название для объекта - "башня тиранов".
Бондаренко настаивает, что переместить портреты в музей без повреждения самой башни и мозаики невозможно.
Представитель института национальной памяти Сергей Бутко утверждает, что наличие изображений Ленина и Сталина в публичном пространстве - это и есть пропаганда коммунистической символики.
"Представьте себе вместо коммунистических вождей на Новгород-Северский башне изображение Гитлера, Гиммлера и других нацистских воров. Естественная реакция - кощунство, оскорбление памяти миллионов жертв",- сказал Бутко.
Историк настаивает, что демонтированные мозаики могут храниться только в музее.
8 апреля 2018 года в Кривом Роге памятник Ленину заменили Богородицей.