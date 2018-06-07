Боевики отправляют шахтеров в бесплатный отпуск - ИС

На предприятиях угольной промышленности на временно оккупированной территории Донбасса сложилась критическая финансовая, кадровая и логистическая ситуация. Об этом говорится в сводке группы Информационное сопротивление.
По данным военных экспертов, из-за отсутствия рынка сбыта угля в летне-осенний период и достаточных дотаций пророссийские наемники планируют отправить большую часть сотрудников в отпуск за свой счет и внедрить сокращенный рабочий день для лиц, которые будут задействованы в поддержке шахт в рабочем состоянии.
"Такие мероприятия планируется осуществить на следующих угольных предприятиях: ОАО Шахта Комсомолец Донбасса, Шахта Ясиновская-Глубокая, ГОАО Шахта Холодная Балка, шахта Северная", - отмечается в сообщении.
На многих предприятиях угольной отрасли также отсутствует запас материалов (древесины, взрывчатки, детонаторов, - ред.) для проведения работ по добыче угля.
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Южное управление Федеральной таможенной службы РФ по Ростовской области зафиксировало на протяжении первых месяцев 2018 года значительное увеличение вывоза каменного угля из ОРДЛО.
"В частности, если в 2017 году вывоз угля из ОРДЛО в Ростовскую область составлял 1 595 625 тонн на сумму $63,140 млн, что составляло $54,7 за 1 тонну угля, то только за первый квартал 2018 года в РФ поставлено 747 103 тонн на сумму $25,81 млн ($34,54 за 1 тонну угля)", - говорится в сообщении
Эксперты уточнили, что данные показатели свидетельствуют, что в первом квартале 2018 года в Ростовскую область поставлено практически 50% от объема поставок угля за весь 2017 год.
Командование российских оккупационных войск продолжает провоцировать напряжение обстановки на территории вдоль линии соприкосновения сторон, увеличивая количество провокационных обстрелов передовых позиций украинских подразделений.