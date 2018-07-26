"Делает вялыми и сонными": Супрун развеяла миф о пользе сладкого

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Для поддержания мозга ученые советуют питаться сбалансировано, разнообразно, избегать жирного и сладкого, подчеркнула чиновник

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И.о. министра здравоохранения Ульяна Супрун развеяла миф о том, что конфеты, шоколадки, пирожные помогают мозгу лучше справляться с задачами. Об этом она сообщила у себя в Facebook.

"Зато ограничение калорий и бег на длинные дистанции делают вас умнее", - отметила Супрун.

По ее словам, то, что мозг как источник энергии может есть только глюкозу или созданные печенью из жиров кетоны - это правда. "Но это нельзя считать лицензией на сладости и жирную пищу. Наше тело самостоятельно поддерживает постоянный уровень глюкозы благодаря гормонам", - уточнила чиновник.

По ее словам, избыток сладкого быстро изымается из крови и к нейронам не попадает. "Поэтому хотя сладкое и жирное дает временное удовольствие, но в итоге не помогает. Зато делают нас вялыми и сонными", - подчеркнула Супрун.

Она добавила, что ограничение калорий и занятия спортом "запускают" работу мозга. "Они способствуют образованию так называемого нейротрофных фактора мозга, что способствует выживанию нейронов и их взаимодействия - а значит, обучению и памяти. Для поддержания мозга, как и всего организма, ученые советуют питаться сбалансировано, разнообразно, избегать жирного и сладкого, быть физически активными, и достаточно отдыхать", - сказала и.о. министра здравоохранения.

Супрун советует не переедать фрукты и овощи летом.