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13.06.2018, 21:16

Депутаты из Норвегии выдвинули Трампа на Нобелевскую премию мира

Депутаты из Норвегии выдвинули Трампа на Нобелевскую премию мира - Фото
Дональд Трамп Фото: Getty Images

Ранее кандидатуру президента США предложила группа американских законодателей

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Два норвежских парламентария выдвинули президента США Дональда Трампа на Нобелевскую премию мира после состоявшейся в Сингапуре встречи Трампа с северокорейским лидером Ким Чен Ыном. Об этом сообщает Голос Америки.

Христиан Тибринг-Гьедде и Пер-Вилли Амундсен, принадлежащие к Партии прогресса, 13 июня заявили норвежскому информагентству NTB, что президент Трамп сделал огромный и важный шаг в в сторону разоружения, мира и примирения между Северной и Южной Кореей.

Группа американских законодателей также поддерживает номинацию Трампа на Нобелевскую премию мира за 2019 год.

Рассмотрение и присуждение награды происходит в Норвегии.

Кандидатуры должны быть сообщены Нобелевскому комитету до первого февраля.

12 июня 2018 года Трамп и Ким встретились на саммите в Сингапуре, подписав документ о денуклеаризация КНДР под гарантии США. Трамп пообещал приостановить раздражающие Пхеньян военные учения с Южной Кореей, пока переговоры о разоружении "продвигаются в правильном направлении".

LIGA.net собрала реакцию соцсетей на историческую встречу, а также выпустила материал "Встреча Трамп-Ким: о чем договорились и что дальше".

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Теги: дональд трамп, нобелевская премия мира, норвегия
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