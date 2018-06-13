Депутаты из Норвегии выдвинули Трампа на Нобелевскую премию мира

Дональд Трамп Фото: Getty Images

commenthover

Ранее кандидатуру президента США предложила группа американских законодателей

Реклама

Реклама

Два норвежских парламентария выдвинули президента США Дональда Трампа на Нобелевскую премию мира после состоявшейся в Сингапуре встречи Трампа с северокорейским лидером Ким Чен Ыном. Об этом сообщает Голос Америки.

Христиан Тибринг-Гьедде и Пер-Вилли Амундсен, принадлежащие к Партии прогресса, 13 июня заявили норвежскому информагентству NTB, что президент Трамп сделал огромный и важный шаг в в сторону разоружения, мира и примирения между Северной и Южной Кореей.

Группа американских законодателей также поддерживает номинацию Трампа на Нобелевскую премию мира за 2019 год.

Рассмотрение и присуждение награды происходит в Норвегии.

Кандидатуры должны быть сообщены Нобелевскому комитету до первого февраля.

12 июня 2018 года Трамп и Ким встретились на саммите в Сингапуре, подписав документ о денуклеаризация КНДР под гарантии США. Трамп пообещал приостановить раздражающие Пхеньян военные учения с Южной Кореей, пока переговоры о разоружении "продвигаются в правильном направлении".

LIGA.net собрала реакцию соцсетей на историческую встречу, а также выпустила материал "Встреча Трамп-Ким: о чем договорились и что дальше".