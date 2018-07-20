Эксперты предупреждают о новой угрозе активности ВИЧ

Фото: iStock/Global Images Ukraine

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Ежегодно регистрируют 1,8 млн новых случаев заболевания

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Британские эксперты предупреждают о мировой угрозе восстановления активности заболевания ВИЧ. Об этом сообщает Би-би-си Украина.

Они объясняют, что уменьшение финансирования этого направления в последние годы ставит под угрозу усилия по борьбе с этой болезнью.

"Эксперты медицинского издания The Lancet считают, что сегодня мир больше не стремится преодолеть пандемию к 2030 году - такую ​​цель согласовали ранее страны-члены ООН", - говорится в сообщении.

В связи с этим они призывают к неотложным изменениям в области лечения и контроля этого заболевания.

В мире 37 млн ​​человек живет с ВИЧ/СПИД, ежегодно регистрируют 1,8 млн новых случаев заболевания.

В последние годы фиксировали снижение уровня заболеваемости. Однако эксперты считают, что падение этих показателей происходит очень медленно.

В России ВИЧ-инфекция распространяется за пределы уязвимых групп населения и смещается в старшие возрастные группы, а больше 50% новых случаев заражения происходят при гетеросексуальных контактах.