Эксперты предупреждают о новой угрозе активности ВИЧ

Британские эксперты предупреждают о мировой угрозе восстановления активности заболевания ВИЧ. Об этом сообщает Би-би-си Украина.
Они объясняют, что уменьшение финансирования этого направления в последние годы ставит под угрозу усилия по борьбе с этой болезнью.
"Эксперты медицинского издания The Lancet считают, что сегодня мир больше не стремится преодолеть пандемию к 2030 году - такую цель согласовали ранее страны-члены ООН", - говорится в сообщении.
В связи с этим они призывают к неотложным изменениям в области лечения и контроля этого заболевания.
В мире 37 млн человек живет с ВИЧ/СПИД, ежегодно регистрируют 1,8 млн новых случаев заболевания.
В последние годы фиксировали снижение уровня заболеваемости. Однако эксперты считают, что падение этих показателей происходит очень медленно.
В России ВИЧ-инфекция распространяется за пределы уязвимых групп населения и смещается в старшие возрастные группы, а больше 50% новых случаев заражения происходят при гетеросексуальных контактах.