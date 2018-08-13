Эректусы вымерли из-за консерватизма и лени - ученые

Иллюстрация: deviantart.com/redheretic

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Раскопки человеческих поселений раннего каменного века прошли в 2014 году в центральной Саудовской Аравии на Аравийском полуострове

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Историки Австралийского национального университета выяснили, что вид примитивного человека, известный как Homo erectus, вымер частично из-за лени его представителей. Об этом со ссылкой на исследование ученых пишет Naked Science.

Чтобы создать инструменты и собирать ресурсы, человек тех времен пользовался наименее трудоемкими стратегиями, утверждают ученые: они просто брали камни, которые могли найти в своем лагере.

Такая "лень" при неумении адаптироваться к климатическим изменениям, вероятно, была одной из причин вымирания вида.

"Вряд ли они были исследователями, смотрящими за горизонт. У них не было того чувства удивления, какой в наличии у нас. В месте, которое мы изучали, есть большое обнажение пород очень качественного камня на небольшом расстоянии - на маленьком холме. Но вместо того, чтобы подняться на него, они просто пользовались обломками, которые откалывались и скатывались вниз. Мы изучили это обнажение и не обнаружили признаков каких-либо действий, никаких артефактов или же следов добычи камня. Они знали, что он там, но, обладая достаточным количеством ресурсов, просто думали, что нет причин для беспокойств", - пояснили исследователи.

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Ранние Homo sapiens и неандертальцы забирались в горы в поисках качественного камня и перевозили его на большие расстояния. Неспособность к технологическому прогрессу также способствовала вымиранию популяции Homo erectus.

"Они были очень консервативны. Не было совсем никакого прогресса", - подчеркнули ученые.