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10.07.2018, 17:30

FIFA закрыл в Facebook свой обвалившийся рейтинг и отзывы

FIFA закрыл в Facebook свой обвалившийся рейтинг и отзывы - Фото
Фото: fifa.com

После флешмоба украинцев, которые оценивали страницу FIFA одной зведой и обвалили общий рейтинг, возможность оставлять странице отзывы закрыли

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Сегодня после флешмоба украинцев страницы FIFA и FIFA World Cup в Facebook закрыли возможность оставлять отзывы.

Теперь нельзя увидеть рейтинг страницы и оставленные там отзывы. 

Украинцы со вчерашнего дня ставили странице FIFA в Facebook одну звезду, а в комментариях писали "Слава Украине!".

Спровоцировали такой флешмоб санкции со стороны FIFA против хорватских футболистов Домагоя Виды и Огнена Вукоевича. Они записали видео, на котором скандировали "Слава Украине!" после победы сборной Хорватии над сборной России на чемпионате мира по футболу.

Вида может быть дисквалифицирован за видеообращение, а Вукоевича уже исключили из сборной Хорватии.

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Теги: facebook, рейтинг, fifa, FIFA World Cup
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