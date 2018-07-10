FIFA закрыл в Facebook свой обвалившийся рейтинг и отзывы

Сегодня после флешмоба украинцев страницы FIFA и FIFA World Cup в Facebook закрыли возможность оставлять отзывы.
Теперь нельзя увидеть рейтинг страницы и оставленные там отзывы.
Украинцы со вчерашнего дня ставили странице FIFA в Facebook одну звезду, а в комментариях писали "Слава Украине!".
Спровоцировали такой флешмоб санкции со стороны FIFA против хорватских футболистов Домагоя Виды и Огнена Вукоевича. Они записали видео, на котором скандировали "Слава Украине!" после победы сборной Хорватии над сборной России на чемпионате мира по футболу.
Вида может быть дисквалифицирован за видеообращение, а Вукоевича уже исключили из сборной Хорватии.