Филарет: 10 иерархов УПЦ МП поддержали томос об автокефалии

Патриарх Филарет (фото - Андрей Гудзенко/LIGA.net)

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По словам патриарха Филарета, примерно 2/3 Московского патриархата выступают за присоединение к Киевскому

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Десять иерархов Украинской православной церкви Московского патриархата подписали обращение к патриарху Варфоломею о предоставлении томоса на автокефалию Украинской церкви. Об этом заявил предстоятель Украинской православной церкви Киевского патриархата Филарет в интервью Украинской правде.

"Мы знаем, что подписались около 10, но публично заявили два", - отметил он.

На вопрос, не накажет ли Москва поддержавших обращение, Филарет ответил: "А когда будет Томос, когда образуется единая Поместная украинская церковь, то бояться уже некого будет. Они будут свободно присоединяться и мы все будем составлять одну Украинскую православную церковь".

По данным Филарета, примерно 2/3 Московского патриархата выступают за присоединение к Киевскому.

Он добавил, что если Украина не получит томос, это будет означать, что Москва победила Вселенского патриарха, и она является самой влиятельной церковью.

"Но, как бы то ни было, Киевский Патриархат продолжит расти. К нам будут присоединяться и из Автокефальной церкви, и из Московского патриархата, как это происходит сейчас. А придет время – нас признают. Не могут не признать одну из крупнейших церквей в мире", - сказал патриарх.

По мнению Филарета, создание Единой поместной украинской православной церкви лишит РПЦ беспрецедентного влияния и принесет мир в православие.



На сообщение Русской православной церкви о том, что это вызовет глобальный раскол православия, патриарх Филарет ответил, что "это будет не раскол, а отделение Московского патриархата и еще, может, несколько церквей, которые последуют за ним".



"Надо различать раскол и разделение. Раскол – это когда вносятся какие-то изменения в учение, в каноны. Тогда это раскол. А когда вера православная остается единой, каноны остаются едиными, то это не раскол. Это можно называть расколом, но это неграмотно", - подчеркнул Филарет.



Он добавил: "Нас тоже называют раскольниками. А мы не раскольники, мы просто отделились от Москвы".

Кроме того, Филарет рассказал, что предоставление томоса на автокефалию Украинской церкви будет автоматически означать снятие анафемы, которую Московский патриархат наложил на главу УПЦ КП.

"Когда будет предоставлен томос, то это будет означать, что анафему не признают... Автоматически", – подчеркнул он.

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22 апреля Вселенский патриархат начал процедуры, необходимые для предоставления автокефалии УПЦ.



Позже стало известно, что Вселенский патриарх Варфоломей в вопросе предоставления томоса об автокефалии намерен координировать свои действия с другими поместными церквями мира.