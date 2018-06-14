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14.06.2018, 17:02

Филарет: Гей может быть христианином только по названию

Филарет: Гей может быть христианином только по названию - Фото
Патриарх Филарет (фото - Андрей Гудзенко/LIGA.net)

Ни одна религиозная конфессия в Украине, как и весь украинский народ, не поддерживает однополые браки, утверждает глава УПЦ Киевского патриархата

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Глава Украинской православной церкви Киевского патриархата Филарет считает, что человек с гомосексуальной ориентацией может быть христианином только "по названию". Такую мысль он высказал в интервью Украинской правде.

По мнению патриарха, Украине не грозит "потеря духовности", поскольку в предыдущих маршах равенства в Киеве участвовали "сотня или две" человек, тогда как на недавнее шествие за традиционную семью "пришло 10 тысяч".

Филарет отметил, что ни одна религиозная конфессия в Украине, как и якобы весь украинский народ, не поддерживает однополые браки.

На вопрос о том, может ли гей быть хорошим христианином, глава УПЦ КП ответил так: "Христианином может быть, но христианином по названию. Но в действительности христианин не должен этого делать. Поэтому в Европе христиан много, но христиан только по названию. По жизни они далеки от христианства".

Также Филарет заявил, что согласился бы отпевать умершего крещеного гея. "Потому что он христианин. Грешник, но христианин. Церковь молится за всех – и за тяжких грешников тоже, чтобы Господь им простил грехи", - пояснил патриарх.

В мае 2018 года СМИ писали, что папа римский Франциск в частной беседе с гомосексуалом заявил, что Бог "создал тебя геем и любит тебя таким".

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Теги: упц кп, однополые браки, филарет, геи, православная церковь
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