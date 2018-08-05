Филарет назвал сроки предоставления томоса об автокефалии

Патриарх УПЦ КП Филарет (фото - LIGA.net)

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В Киевском патриархате говорят, что стоит ожидать важное решение в августе-сентябре 2018 года

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Решение о создании в Украине единой поместной церкви Священный Синод примет уже в конце лета или в сентябре. Об этом заявил предстоятель УПЦ КП, патриарх Киевский и всея Руси-Украины Филарет, передает 5 канал.

По его словам, после этого все архиереи Киевского патриархата, Украинской автокефальной церкви и Московского патриархата, которые обращались к Вселенскому патриарху с просьбой об автокефалии, должны собраться на объединительный собор.

На нем выберут предстоятеля Украинской поместной православной церкви.

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"Надеемся, что или в конце августа или в начале сентября на этом заседании Священного Синода будет принято решение о предоставлении томоса. Значит, мы должны провести объединительный собор. Кто мы? Те архиереи, которые обратились к Вселенскому патриарху. Этот епископат на архиерейском соборе должен выбрать единого предстоятеля Украинской православной церкви ", - убежден Филарет.

Раньше патриарх говорил, что десять иерархов Украинской православной церкви Московского патриархата подписали обращение к патриарху Варфоломею о предоставлении томоса на автокефалию Украинской церкви.

22 апреля Вселенский патриархат начал процедуры, необходимые для предоставления автокефалии УПЦ.

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