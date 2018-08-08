Херсон накрыл запах куриного помета: за городом выгрузили отходы

Фото: 0552.ua

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По всему городу чувствуется запах отходов, которые выгрузили на поле за окружной дорогой

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Отходы из птичника вывезли на поле около Херсона, из-за чего весь город накрыл неприятный запах. Об этом сообщили в департаменте по вопросам гражданской защиты и обороной работы ОГА, передает Укринформ.

Отходы выгружены на поле на километр дороги. Ветер, который дует в сторону Херсона, разносит по городу запах.

В департаменте считают, что отходы вывезли из птицефабрики в Белозерском районе, потому что "больше им неоткуда там взятся".

В департаменте экологии установили, что источник запаха - куриный помет. На поле заметили машину птицефабрики, которая выгружала помет на землю, передает местный ресурс 0552.ua.

В декабре 2017 года в Запорожской области нашли тонны опасных медотходов - фирма вместо утилизации складировала их, чем грубо нарушала законодательство.