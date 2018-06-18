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18.06.2018, 19:06

Игроманию включили в МКБ как психическое расстройство

Игроманию включили в МКБ как психическое расстройство - Фото
Фото: gettyimages.com

Некоторые психологи считают, что это может привести к ненужной стигматизации людей, страдающих от зависимости к играм

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Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) включила в 11-й выпуск Международной классификации болезней (МКБ) "игровое расстройство (Gaming Disorder)". Об этом сообщает CNN.

Доктор Владимир Позняк, член департамента ВОЗ по психическому здоровью и злоупотреблению психоактивными веществами назвал три основные симптома нового заболевания.

Во-первых, игровое поведение имеет приоритет над другой деятельностью в той мере, в какой другая деятельность уходит на второй план.

Вторая особенность - нарушение контроля за этими поведением. Даже когда игра приводит к негативным последствиям, она продолжается достаточно интенсивно или с нарастающей активностью.

Третья особенность заключается в том, что игра приводит к значительным проблемам в личном, семейном, социальном, образовательном или профессиональном функционировании. Могут наблюдаться нарушения сна, питания или снижение физической активности.

Как сообщает Time, по мнению ВОЗ, диагноз "игровое расстройство" может быть поставлен, если пациент охвачен патологическим влечением на протяжении не менее чем 12 месяцев.

Однако не все психологи согласны с тем, что данное расстройство достойно включения в МКБ. Некоторые считают, что это может привести к ненужной стигматизации людей, страдающих от зависимости к играм.

Доктор Джоан Харви, пресс-секретарь Британского психологического общества, заявила, что только незначительное количество геймеров подпадает под новый диагноз.

«Люди должны понимать, что это не означает, что каждый ребенок, который проводит часы в своей комнате, играет в игры, является наркоманом», - сказала она.

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Теги: ВОЗ, игромания, мкб, игровое расстройство, Gaming Disorder
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