"Жить можно": в Луганске появилась мобильная связь Vodafone

Фото: iStock/Global Images Ukraine

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В пресс-службе Vodafone Ukraine отметили, что ремонтные работы еще продолжаются

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Во временно оккупированном Луганске появилась мобильная связь Vodafone Ukraine. Об этом сообщили LIGA.net местные жители.

"Связь появилась после 15:00, смог дозвониться в Киев. Жить можно…", - сказал луганчанин Сергей, уточнив, что сложно себя ощущать "отрезанным от цивилизованного мира".

Другой собеседник добавил LIGA.net, что мобильная связь есть также в захваченных гибридными войсками РФ Антраците и Кадиевке.

В пресс-службе Vodafone Ukraine подтвердили LIGA.net, что у некоторых абонентов появилась мобильная связь в ОРДЛО. "Ремонтные работы еще не завершены, но до конца дня они закончатся», - сказала пресс-секретарь Виктория Павловская.

20 июля утром в Луганске и Донецке пропала мобильная связь Vodafone Ukraine, причиной стал акт вандализма в Славянске.