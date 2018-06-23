Как получить статус участника боевых действий: объясняют юристы

Удостоверение УБД (фото - пресс-служба Генштаба ВСУ)

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Необходимость разъяснения ситуации со статусом УБД появилась после переформатирования АТО в ООС - это вызвало волну вопросов, пишут юристы Генштаба

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В юридической службе ВСУ разъяснили, какие документы необходимо подавать участнику операции объединенных сил, чтобы получить статус участника боевых действий. Об этом говорится в сообщении ведомства в Facebook.

Существует три категории лиц-участников ООС:

а) лица, принимавшие участие в ООС;

б) принимавшие участие в ООС меньше 30 календарных дней (в случае непосредственного соприкосновения и огневого контакта с противником, проведения разведмероприятий);

в) получившие ранения, контузии или увечья (кроме случаев неосторожного обращения с оружием и уклонения от военной службы путем самокалечения или путем симуляции болезни).

Первые подают: документы о направлении в командировку в районы ООС, справку об участии в ООС (приложение 4 к постановлению Кабмина №413), выписки из приказов ГШ ВСУ о привлечении к ООС, а также выписки из приказов командующего ООС, командиров ОТГ о прибытии в районы ООС (или убытии из них).

Вторые к тому же комплекту подают дополнительно выписки из боевых приказов, распоряжений, донесений (журналов боевых действий и оперативных задач), которые подтверждают факт непосредственного столкновения и огневого контакта с противником или проведения разведмероприятий.

Третьи подают тот же комплект документов, что и первая категорий, плюс материалы специальных (служебных) расследований по фактам получения ранений, контузий и увечий.

"В случае получения статуса УБД за участие в АТО до введения ООС порядок оформления документов остается неизменным", - подытожили военные юристы.

По состоянию на 2 мая статус УБД получили 335 тысяч 303 лица.

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22 марта 2018 года Кабмин начал работу над созданием Министерства по делам ветеранов АТО.