Кокаин и опиум производятся в рекордных объемах - доклад ООН

Фото: iStock/Global Images Ukraine

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В прошлом году 275 млн человек по меньшей мере один раз употребляли наркотики

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ООН предупреждает, что объемы производства кокаина и опиума в мире достигли рекордного уровня, а рынки сбыта этих и других наркотиков расширяются. Об этом говорится во Всемирном докладе о наркотиках, который составляет Управление ООН по наркотикам и преступности, передает Голос Америки.

С 2016 по 2017 годы объемы производства опиума выросли на 65%, составив 10 500 тонн, а в 2016 году в мире было произведено рекордное количество кокаина – более 1400 тонн.

Как отмечают авторы доклада, большая часть кокаина поступает из Колумбии и продается в Северной Америке. При этом Африка и Азия также становятся крупными узлами нелегальной наркоторговли и потребления наркотиков.

Опиум в основном производится в Афганистане и поставляется по так называемому Балканскому маршруту в Турцию и Западную Европу.

Согласно докладу, в настоящее время на опиоиды приходится три четверти смертей, связанных с зависимостями. 275 миллионов человек в возрасте от 15 до 64 лет в 2017 году по меньшей мере один раз употребляли наркотики, а почти полмиллиона людей с наркотической зависимостью умерли.

26 июня сообщалось, что американское FDA впервые разрешило применение лекарственного препарата на основе одного из каннабиноидов, содержащихся в конопле.