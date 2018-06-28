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28.06.2018, 00:01

Межзвездный астероид Оумуамуа превышает возможную скорость

Межзвездный астероид Оумуамуа превышает возможную скорость - Фото
Оумуамуа (фото - скриншот видео)

Дополнительное ускорение нельзя объяснить ни гравитацией Солнца и планет, ни воздействием солнечного ветра

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Астероид Оумуамуа, первый в истории межзвездный объект, обнаруженный в Солнечной системе, испытывает дополнительное ускорение, которое нельзя объяснить ни гравитацией Солнца и планет, ни воздействием солнечного ветра. Об этом сообщает N+1.

Группа астрономов Координационного центра изучения объектов, сближающихся с Землей, ESA вела астрометрические наблюдения Оумуамуа, чтобы уточнить его траекторию. Ученые использовали данные телескопов Xaббл, VLT в Чили, а также CFHT на Гавайях. Было получено более 400 измерений траектории.

Анализ показал, что наблюдаемая траектория не может быть полностью объяснена только воздействием гравитации Солнца, планет, Луны, Плутона и 16 самых больших тел главного пояса астероида, а также релятивистскими эффектами.

Ученые обнаружили очень слабое "постороннее" ускорение, которое менялось обратно пропорционально радиусу орбиты.

Авторы исследования пришли к выводу, что наиболее вероятная причина - реактивная сила струй газа и пыли, в которое превращаются летучие вещества на поверхности объекта при приближении к Солнцу. Эффект "дегазации" известен применительно к кометам, но до сих пор признаков кометной активности у Оумуамуа обнаружено не было.

Ученые предположили, что пыль на поверхности объекта слишком крупнозернистая. Облако из таких крупных частиц может быть недостаточно ярким, чтобы его обнаружить, но его присутствие могло бы объяснить изменение скорости Оумуамуа.

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Теги: Оумуамуа, астероид, космос
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