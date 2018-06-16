Миф о холодной воде: Супрун посоветовала, как охлаждаться в жару

Фото: iStock/Global Images Ukraine

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Жаркая погода означает рост потребности человека в жидкости, однако не следует пить холодные и сладкие напитки, отметила и.о. министра здравоохранения

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Во время жары украинцам советуют отказаться от сладких и холодных напитков, они способствуют развитию кариеса и "кормят" пустыми калориями. Об этом у себя в Facebook написала и.о. министра здравоохранения Ульяна Супрун.

По ее словам, ВОЗ отмечает вред подслащенных напитков. Супрун советует пить воду и теплый чай.

"Экспериментально доказано, что тело реагирует на холодную воду уменьшением потоотделения, а значит - хуже охлаждается и сохраняет тепло. Зато горячий чай придает нам тепла, и тем самым заставляет чрезмерно потеть. Если погода сухая, ветреная, мы не плотно одеты, тогда пот будет свободно испаряться и дарить коже желанную прохладу", - сказала Супрун.

Она уточнила, чая много потребляют в тропических и пустынных регионах мира. "Хотя миф о ледяной воде не выдержал проверки фактами, зато традиции подтверждают данные современных экспериментов", - отметила Супрун.

И.о. министра здравоохранения уточнила, что во влажные или совершенно безветренные дни этот трюк с чаем или теплой водой может не сработать. "Тогда советуют пить прохладную воду. Холодную воду стоит также пить людям, не потеют через собственные физиологические особенности", - отметила она.

Супрун подчеркнула, что любом случае, жаркая погода означает рост потребности человека в жидкости. "Обычно, взрослый человек теряет с потом 0,5-1 л жидкости в сутки. А в жару потери могут достигать 1-1,5 л в час. Поэтому обязательно позаботьтесь о воде или чае наготове. Следует восстановить не только запасы жидкости, но и ионов", - объяснила она.

27 марта 2018 года Супрун заявила, что диагноза "вегето-сосудистая дистония", который часто ставят врачи в Украине, не существует в международной медицине.