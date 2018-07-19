Минздрав выяснил причину массового отравления в лагере в Донбассе

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В ходе комплексного санитарно-эпидемиологического расследования были выявлены многочисленные нарушения санитарного законодательства

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У 18 из 94 пострадавших при отравлении в детском лагере Орленок в Донецкой области диагностирована острая дизентерия Зонне. Об этом сообщает пресс-служба Минздрава.

Там отметили, что Донецкий областной лабораторный центр Министерства здравоохранения установил причину вспышки острой кишечной инфекции в Орленке. Согласно сообщению, заболевание вызвали шигеллы (бактерии возбудители) дизентерии Зонне.

В ходе комплексного санитарно-эпидемиологического расследования были выявлены многочисленные нарушения санитарного законодательства.

В ведомстве сообщили, что больные находятся под постоянным контролем и получают необходимое лечение, их состояние удовлетворительное.

18 июля 2018 года сообщалось, что из детского лагеря госпитализировали с острой кишечной инфекцией уже 84 человека, из которых 68 детей. Правоохранители начали расследование.