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18.06.2018, 07:20

На Сиваш вернулись уникальные розовые фламинго

На Сиваш вернулись уникальные розовые фламинго - Фото
Фото: khersonci.com.ua

Целая стая из 10 пернатых этого вида одновременно появилась на Сиваше, у села Генгорка Генического района

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В Херсонскую область снова прилетели розовые фламинго. В прошлом году три пары этих красивых птиц уже гнездились возле берегов соленого озера на острове Чурюк рядом с Азово-Сивашским национальным парком. Об этом сообщает сайт Херсонцы.

"А на днях буквально в паре сотен метров от прошлогодних гнезд вновь заметили пару фламинго. И целая стая из десяти пернатых этого вида одновременно появилась на Сиваше, возле села Генгирка Генического района", - говорится в сообщении.

Сотрудник Азово-Черноморской орнитологической станции, кандидат биологических наук Юрий Андрющенко говорит, что новые гнезда розовых фламинго в этих местах пока что не обнаружили. Но они или еще не построили, или они просто скрыты от глаз человека.

Ранее сообщалось, что биологи обнаружили, что черные крылья тропических райских птиц способны поглощать больше 99% падающего на них излучения - больше, чем любой другой природный материал. 

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Теги: фламинго, Сиваш, Херсонская область, птицы
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