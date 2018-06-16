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16.06.2018, 14:29

На Церере обнаружились новые следы органики

На Церере обнаружились новые следы органики - Фото
Одинокая гора Ahuna Mons на Церере (фото - nasa.gov)

Скорее всего эти органические соединения неспособны поддерживать жизнь

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Ученые заявили, что сумели найти новые свидетельства наличия органики на поверхности карликовой планеты Цереры. Об этом сообщает Naked science.

Органические молекулы и богатые запасы водяного льда означают, что маленькая планета может быть пригодной для некоторых форм жизни. Такие выводы были сделаны в 2015 году на основе данных, полученных изучавшей Цереры миссией Dawn.

Последние исследования показали, что на поверхности планеты в несколько раз больше органики, чем предполагалось ранее.

Космический аппарат Dawn, чтобы понять состав планеты, использовал cпектрометр видимого и инфракрасного диапазонов для оценки количества поглощаемого и отражаемого солнечного света на разных частях поверхности.

Сравнивая эту информацию с земным органическим материалом, ученые подсчитали, что 6-10% спектральной подписи, полученной на Церере, можно объяснить органической материей. 

Недавний анализ Юго-западного исследовательского института в Техасе предлагает альтернативный подход. Вместо использования земной органики команда сравнила показания спектрометра с поверхности Цереры с метеоритом и пришла к выводу, что 

примерно 40-50% процентов спектрального сигнала, наблюдаемого на Церере, объясняется органикой. 

Обнаружение органического материала на Церере не означает, что на ней есть жизнь. На множестве астероидов и комет также есть органические соединения, но они неспособны поддерживать жизнь.

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Теги: космос, церера, органические молекулы
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