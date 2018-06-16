На Церере обнаружились новые следы органики

Ученые заявили, что сумели найти новые свидетельства наличия органики на поверхности карликовой планеты Цереры. Об этом сообщает Naked science.
Органические молекулы и богатые запасы водяного льда означают, что маленькая планета может быть пригодной для некоторых форм жизни. Такие выводы были сделаны в 2015 году на основе данных, полученных изучавшей Цереры миссией Dawn.
Последние исследования показали, что на поверхности планеты в несколько раз больше органики, чем предполагалось ранее.
Космический аппарат Dawn, чтобы понять состав планеты, использовал cпектрометр видимого и инфракрасного диапазонов для оценки количества поглощаемого и отражаемого солнечного света на разных частях поверхности.
Сравнивая эту информацию с земным органическим материалом, ученые подсчитали, что 6-10% спектральной подписи, полученной на Церере, можно объяснить органической материей.
Недавний анализ Юго-западного исследовательского института в Техасе предлагает альтернативный подход. Вместо использования земной органики команда сравнила показания спектрометра с поверхности Цереры с метеоритом и пришла к выводу, что
примерно 40-50% процентов спектрального сигнала, наблюдаемого на Церере, объясняется органикой.
Обнаружение органического материала на Церере не означает, что на ней есть жизнь. На множестве астероидов и комет также есть органические соединения, но они неспособны поддерживать жизнь.