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24.06.2018, 15:25

Омбудсмен просит МВД принять меры в связи с нападением на ромов

Омбудсмен просит МВД принять меры в связи с нападением на ромов - Фото
Людмила Денисова (фото - Андрей Гудзенко/LIGA.net)

Упролномоченный по правам человека Людмила Денисова просит главу МВД принять меры и дать правовую оценку нападению на лагерь ромов во Львове

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Уполномоченный Верховной рады Украины по правам человека Людмила Денисова направила обращение к министру внутренних дел Украины Арсену Авакову с просьбой дать надлежащую правовую оценку действиям радикально настроенных лиц, которые совершили сегодня ночью нападение на поселения цыган на окраине Львова. Об этом говорится в сообщении на официальном сайе омбудсмена.

"Я вижу здесь явные признаки дискриминации по национальному признаку и разжигание вражды в отношении ромского национального меньшинства, поэтому направила обращение к министру внутренних дел Украины Арсену Авакову с просьбой дать надлежащую правовую оценку действиям радикально настроенных лиц в отношении временного поселения ромов во Львовской области и принять соответствующие меры реагирования", - написала Денисова.

Она призвала быть терпимыми и толерантными друг к другу.

Сотрудники Национальной полиции задержали всех злоумышленников, которые сегодня ночью напали на ромское поселение на окраине Львова.

Им грозит лишение свободы на срок до 15 лет или пожизненное заключение.

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Теги: Людмила Денисова, мвд, ромы, арсен аваков
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