Омбудсмен просит МВД принять меры в связи с нападением на ромов

Уполномоченный Верховной рады Украины по правам человека Людмила Денисова направила обращение к министру внутренних дел Украины Арсену Авакову с просьбой дать надлежащую правовую оценку действиям радикально настроенных лиц, которые совершили сегодня ночью нападение на поселения цыган на окраине Львова. Об этом говорится в сообщении на официальном сайе омбудсмена.
"Я вижу здесь явные признаки дискриминации по национальному признаку и разжигание вражды в отношении ромского национального меньшинства, поэтому направила обращение к министру внутренних дел Украины Арсену Авакову с просьбой дать надлежащую правовую оценку действиям радикально настроенных лиц в отношении временного поселения ромов во Львовской области и принять соответствующие меры реагирования", - написала Денисова.
Она призвала быть терпимыми и толерантными друг к другу.
Сотрудники Национальной полиции задержали всех злоумышленников, которые сегодня ночью напали на ромское поселение на окраине Львова.
Им грозит лишение свободы на срок до 15 лет или пожизненное заключение.