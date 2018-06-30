Опрос: может ли Украина позволить себе длинные выходные?

Фото: iStock/Global Images Ukraine

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Может ли Украина позволить себе длинные выходные - опрос

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В июне украинцы отдыхают 10 дней. Соответствующие нормы предусмотрены распоряжением Кабмина №1-р от 11 января 2018 года. 28 июня Украина отмечала государственный День Конституции. "С целью создания благоприятных условий для использования праздничных и нерабочих дней, а также рационального использования рабочего времени предлагается сделать выходным днем пятницу, 29 июня", - отмечается в документе. Поскольку рабочий день с пятницы, 29 июня, был перенесен на субботу, 23 июня, выходными стали четыре дня подряд - с 28 июня по 1 июля.

Кроме того, в Украине нерабочими днями являются два Рождества - католическое и православное (25 декабря и 7 января соответственно), советские праздники 8 Марта, 1 мая и 9 мая, а праздники, совпадающие с воскресениями, в нашей стране продолжаются по понедельникам.