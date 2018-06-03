"Победа будет за нами": танкисты на соревнованиях Сильная Европа

Фото: facebook.com/14ombr

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Международные соревнования пройдут на полигоне недалеко от немецкого города Графенвер

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Украинские танкисты сегодня примут участие в международных соревнованиях в Германии. Об этом говорится в сообщении 14-й отдельной механизированной бригады в Facebook.

“Сегодня прозвучит команда "Вперед! Вперед!" для танкового взвода нашей 14 отдельной механизированной бригады на международных соревнованиях Сильная Европа-2018, которые откроются на полигоне неподалеку немецкого города Графенвер. Наши танкисты и танках Т-84 поразят Европу! Мы в этом уверены, ведь победа - за нами!» - говорится в сообщении.

17 мая 2018 года танкисты военной части оперативно-тактической группировки Донецк соревновались на титул лучшего танкового экипажа.