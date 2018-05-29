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29.05.2018, 12:30

При хроническом недосыпе мозг начинает есть сам себя: ученые

При хроническом недосыпе мозг начинает есть сам себя: ученые - Фото
Фото: iStock/Global Images Ukraine

Смертность от Альцгеймера значительно выросла в ХХI веке. Вместе с дефицитом нормального сна в современном мире это тревожный знак, переживают ученые

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При хроническом недосыпании мозг в прямом смысле слова начинает поедать сам себя. Об этом говорится в выводах исследования нейробиологов из Университета Марче в Анконе, пишет ScienceAlert.

Как и все клетки организма, нейроны в мозге обновляются двумя типами вспомогательных клеток (нейроглии), которые составляют около 40% объема всей ЦНС. Старые, изношенные нейроны и вредные продукты их жизнедеятельности "поедают" микроглиальные макрофаги, тогда как астроциты среди прочего регулируют активность нейронов, "обрезая" ненужные синапсы и в целом "обновляя электропроводку" мозга.

Обычно эти процессы обновления происходят во время сна. Как выяснили итальянские ученые, при недосыпании у мозга начинается "эксцесс исполнителя" - обычно полезный процесс переходит некую грань, и начинается вредоносное уничтожение синапсов.

Свои предположения ученые доказали на исследованиях различных мышиных групп: одним давали выспаться, других время от времени будили, третьим не давали спать несколько часов, а четвертых держали в сознании несколько дней.

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У последней группы астроциты были с повышенной активностью, "обрезая" синапсы с тем же усердием, как микроглиальные макрофаги "поедали" ненужные клетки. У 4-й группы астроциты были активны на 13,5% синапсов - вдвое выше, чем у нормально отдыхавших мышей.

Нейробиологи заметили, что астроцитовый фагоцитоз явно выше при хроническом недосыпании.

"Это вызывает беспокойство, потому что необузданную микроглиальную активность связывают с заболеваниями головного мозга, такими как болезнь Альцгеймера и другие формы нейродегенерации", - пишет источник.

Сейчас ученые выясняют, происходят ли подобные процессы в мозге человека, и можно ли восстановиться после вреда недосыпания за счет нормализации режима.

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Теги: наука, медицина, мозг, сон, биология
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