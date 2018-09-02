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02.09.2018, 10:24

Пункты пропуска в Донецкой области работают в обе стороны

Пункты пропуска в Донецкой области работают в обе стороны - Фото
Фото: dpsu.gov.ua

Во всех КПВВ Донецкой области движение граждан и транспортных средств восстановился

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Сегодня все контрольные пункты въезда-выезда на линии разграничения в районе проведения операции объединенных сил, кроме КПВВ Станица Луганская, начали контрольно-пропускные операции согласно осеннему графику. Об этом сообщает пресс-служба Госпогранслужбы.

Пропуск лиц и транспортных средств с 1 сентября осуществляется с 07:00 до 18:30. "Изменение временного режима в первую очередь связана с политикой безопасности", - отмептили в пресс-службе.

Во всех КПВВ в пределах Донецкой области движение граждан и транспортных средств восстановился и происходит в обоих направлениях.

31 августа в связи с ликвидацией главаря боевиков террористической организации ДНР Александра Захарченко временно оккупированный Донецк был закрыт на въезд и выезд.

По словам источников LIGA.net, попасть во временно оккупированный Донецк стало сложнее. "Боевики усилили досмотры машин и проверку документов", - отметил дончанин Сергей, имя которого изменено в целях безопасности.

2 сентября единственный пешеходный контрольно-пропускной пункт в Луганской области Луганской Станица Луганская закрыли на ремонт с 2 до 7 сентября.

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Теги: Донецкая область, госпогранслужба, кпвв
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