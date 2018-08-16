Синоптики предупредили о шквалах и граде: погода, карты

Фото: iStock/Global Images Ukraine

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По прогнозам Укргидрометцентра, 16-17 августа на севере, западе и в центре пройдут дожди, местами возможны грозы

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По прогнозам Укргидрометцентра, в Киеве сегодня ожидается дождь с грозой. Об этом сообщает пресс-служба Киевской городской государственной администрации.

"Переменная облачность, утром и днем местами кратковременный дождь, ветер юго-восточный с переходом на северо-западный, 5-10 м/с, температура днем +26, +28 градусов", - отметили в пресс-службе.

На западе будет +24 градусов, востоке +35 градусов, севере +28 градусов, юге +35 градусов. Дожди с грозами ожидаются также на западе и севере страны.

В пресс-службе Государственной службы по чрезвычайным ситуациям уточнили, что в Киевской области до конца суток 16 августа - гроза, шквалы 24 м/с.

До конца суток 16 августа в западных, северных, Винницкой и Черкасской областях грозы, местами сильные ливни, град и шквалы 15-20 м/с, местами 24 м/с.

В течение 16 августа в Карпатском регионе сильные дожди, грозы, местами град и шквалы 15-20 м/с.

17 августа на западе, центре и севере пройдут дожди. На западе будет +27 градусов, севере +28 градусов, востоке +35 градусов, юге +36 градусов. В центре воздух прогреется до +27 градусов.

Фото: meteo.gov.ua

В ночь на 16 августа в Киеве прошла сильнейшая гроза с градом.