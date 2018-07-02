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02.07.2018, 08:19

Синоптики рассказали, какой будет погода в июле

Синоптики рассказали, какой будет погода в июле - Фото
Фото: iStock/Global Images Ukraine

По прогнозам Укргидрометцентра, июль - самый теплый месяц года с частыми грозами и ливнями

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В июле синоптики прогнозируют абсолютный максимум температуры воздуха +31, +39 градусов, в Харьковской, Луганской, Херсонской и Одесской областях местами будет +40, +41 градусов. Об этом сообщает Укргидрометцентр.

"Июль - самый теплый месяц года с частыми грозами и ливнями. Средняя месячная температура воздуха составляет +17, +22 градусов, на юге до +24 градусов, в горных районах +11, +16 градусов", - отмечается в сообщении.

В горных районах будет +24, +30 градусов. Абсолютный минимум температуры +2, +11 градусов, в Карпатах 0, +1 градус.

Среднее месячное количество осадков составит 46-102 мм, в Карпатах, на Прикарпатье, Тернопольской и Хмельницкой - -184 мм, в южной части местами 29-47 мм.

2 июля дожди ожидаются в западных, центральных и северных регионах Украины, а на востоке и юге - переменная облачность, без осадков.

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Теги: погода, Укргидрометцентр, июль
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