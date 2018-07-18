Синоптики рассказали, когда начнется жара: карты погоды

Фото: iStock/Global Images Ukraine

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В ближайшие дни на большинстве территории страны пройдут дожди, а с 26 июля ожидается жара

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С 26 июля в Киеве начнется жара. Об этом у себя в Facebook сообщила синоптик Наталья Диденко.

По ее словам, завтра, 19 июля, в связи с влиянием циклона пройдут кратковременные дожди, возможны грозы. Днем +23, + 28 градусов.

Фото: meteo.gov.ua

"На востоке и юге будет преобладать сухая солнечная погода с температурой воздуха + 25, + 30 градусов. Лишь в северных районах Одесской и Николаевской вероятны локальные грозовые дожди", - сказала Диденко.

Фото: facebook.com/tala.didenko

Она добавила, что в Киеве завтра днем ​​кратковременный дождь, гроза, +25 градусов.

Синоптики рассказали, какой будет погода в июле этого года.

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