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09.07.2018, 23:24

"Слава Украине": на странице FIFA в Facebook запустили флешмоб

"Слава Украине": на странице FIFA в Facebook запустили флешмоб - Фото
fifa.com

Украинцы активно постят на странице лозунги "Слава Украине" на разных языках в ответ на угрозы FIFA дисквалифицировать футболиста Домагоя Виду

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В социальной сети Facebook на странице FIFA украинцы проводят флешмоб: ставят странице низшую оценку, одну звезду, а в комментариях пишут лозунг "Слава Украине" на разных языках.

Кроме того, комментаторы поясняют, что этот лозунг не имеет политического оттенка, а является традиционным слоганом, как, например, "Храни, Бог, Америку". 

С начала флешмоба рейтинг страницы опустился до 1,5. 

 

Читайта также: "Hvala, Domagoj": соцсети поддержали Виду за "Слава Украине" в РФ

7 июля сборная Хорватии обыграла сборную России на чемпионате мира по футболу. После матча футболисты Домагой Вида и Огнен Вукоевич записали видео, на котором скандировали "Слава Украине!". Вида может быть дисквалифицирован за видеообращение, а Вукоевича уже исключили из сборной Хорватии. 

Вида пояснилчто его видеообращение – это не политическое послание, а знак благодарности украинцам. 

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Теги: facebook, fifa, слава украине, флешмоб
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