"Слава Украине": на странице FIFA в Facebook запустили флешмоб

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Украинцы активно постят на странице лозунги "Слава Украине" на разных языках в ответ на угрозы FIFA дисквалифицировать футболиста Домагоя Виду

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В социальной сети Facebook на странице FIFA украинцы проводят флешмоб: ставят странице низшую оценку, одну звезду, а в комментариях пишут лозунг "Слава Украине" на разных языках.

Кроме того, комментаторы поясняют, что этот лозунг не имеет политического оттенка, а является традиционным слоганом, как, например, "Храни, Бог, Америку".

С начала флешмоба рейтинг страницы опустился до 1,5.

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7 июля сборная Хорватии обыграла сборную России на чемпионате мира по футболу. После матча футболисты Домагой Вида и Огнен Вукоевич записали видео, на котором скандировали "Слава Украине!". Вида может быть дисквалифицирован за видеообращение, а Вукоевича уже исключили из сборной Хорватии.

Вида пояснил, что его видеообращение – это не политическое послание, а знак благодарности украинцам.