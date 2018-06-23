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23.06.2018, 10:40

Снегопад в Карпатах: эвакуируют детский палаточный лагерь - фото

Снегопад в Карпатах: эвакуируют детский палаточный лагерь - фото - Фото
Фото: туристов из Драгобрата

Вблизи горы Близница на горнолыжном курорте Драгобрат слой снега достиг несколько сантиметров толщиной

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Из-за резкого понижения температуры и снегопада в ночь на субботу, 23 июня,  в Раховском районе Закарпатья эвакуируют детский палаточный лагерь. Об этом сообщил глава Закарпатской облгосадминистрации Геннадий Москаль.

"В этой местности оказался детский палаточный лагерь, в котором отдыхают 27 детей. На место выехали спасатели с теплыми одеялами и горячим чаем, в ближайшие часы дети будут доставлены в низменные населенные пункты района", - отметил Москаль.

По его словам, по состоянию на 08:00 температура воздуха на высокогорье составляла +1 градус.

Вблизи горы Близница на горнолыжном курорте Драгобрат слой снега достиг несколько сантиметров толщиной.

В Карпатах резкое изменение погодных условий привело к неожиданным последствиям: на горе Поп Иван Черногорский выпал снег.

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Теги: снег, дети, эвакуация детей, драгобрат
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